Atenție la tatuaje: Riscurile ascunse pentru sănătate

Cercetările Universităţii din Elveţia Italiană (USI), publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), au ajuns la concluzii alarmante privind riscurile asupra sănătății ale tatuajelor.

Efecte grave asupra sănătății

Slăbirea sistemului imunitar

Analizele au evidențiat că pigmenții din tatuaje ajung în ganglionii limfatici, declanșând astfel un răspuns inflamator continuu al organismului, ceea ce slăbește sistemul imunitar și crește astfel riscul de infecții și limfom.

Un alt aspect alarmant este faptul că macrofagele, celulele care ar trebui să neutralizeze tușul din tatuaje, nu îl pot descompune eficient, iar aceștia rămân în ganglionii limfatici pentru perioade lungi de timp, agravând riscul de boli cronice.

Cercetările arată că anumite culori, precum roșu și negru, pot fi mai toxice, ceea ce sugerează un efectediferite, în funcție de tipul de cerneală utilizată.​​

Limfom

De asemenea, studiile au demonstrat o legătură între tatuaje și risc crescut de limfom, arătând că persoanele tatuate au avut o incidență mai mare a acestui tip de cancer comparativ cu cele fără tatuaje, cu un risc cu 21% mai mare.

Heptatita C

În plus, realizarea de tatuaje implică și risc de tramsmitere a unor boli precum hepatita C prin utilizarea acelor sterilizate necorespunzător, potrivit dcnews.ro.

În concluzie, cercetările indică faptul că tatuajele pot reprezenta riscuri semnificative pentru sănătate, în special pentru sistemul imunitar, și necesită o atenție specială în ceea ce privește alegerea tușului folosit și a salonului de tatuaje.