Atenție la vărsături! Cum recunoști și previi infecția cu norovirus

Virusul este foarte contagios și se manifestă prin vărsături, diaree, dureri abdominale și uneori febră, simptome care pot apărea brusc și durează între 24 și 48 de ore.​

Cum se transmite

Norovirusul se răspândește rapid prin contact direct cu persoane bolnave, alimente sau băuturi contaminate ori prin atingerea suprafețelor infectate.

Simptome

Simptomele includ vărsături, diaree, crampe abdominale, febră ușoară, dureri de cap și lipsa poftei de mâncare.

Deși nu este mortal în majoritatea cazurilor, poate duce la complicații grave la persoanele vârstnice sau cu afecțiuni cronice, mai ales deshidratare.​

Prevenție și tratament

Nu există un tratament specific pentru norovirus iar recuperarea se face în mod natural, în 2-3 zile.

Cel mai important este să menții hidratarea, consumând multe lichide și soluții de rehidratare orală.

Evită alimentele grele și alege pâine prăjită, orez, banane, supe.​

Prevenția implică igienă riguroasă: spălarea frecventă a mâinilor, dezinfectarea suprafețelor și evitarea contactului cu persoanele bolnave. Dacă apar simptome grave sau semne de deshidratare este esențial să consulți un medic, notează spynews.ro.