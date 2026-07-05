6 motive pentru care ar trebui să mănânci mai multe piersici plate vara aceasta. Beneficiile surprinzătoare pentru sănătate

Piersicile plate, vedetele verii

În piețe și supermarketuri, piersicile plate au devenit aproape imposibil de ignorat. Forma lor turtită și gustul mai dulce decât al piersicilor rotunde le-au transformat într-unul dintre cele mai căutate fructe ale verii. Totuși, din punct de vedere nutrițional, diferențele dintre cele două tipuri sunt minime, potrivit Le journal des femmes.

Potrivit nutriționistului Christopher Robbe, piersica plată și piersica rotundă aparțin aceleiași specii, iar compoziția lor este foarte asemănătoare. Ambele sunt bogate în apă, conțin fibre, vitamine și antioxidanți și au puține calorii, aproximativ 40-45 kcal la 100 de grame.

Hidratează eficient în zilele caniculare

Primul mare avantaj al piersicilor plate este conținutul ridicat de apă. Aproximativ 90% din fruct este apă, ceea ce le transformă într-un aliat excelent în perioadele cu temperaturi ridicate.

Consumul de piersici poate completa aportul de lichide și poate ajuta organismul să facă față mai bine căldurii. Specialiștii subliniază însă că fructele nu înlocuiesc consumul de apă, ci îl completează.

Susțin sistemul imunitar

Piersicile plate furnizează vitamina C, nutrient esențial pentru funcționarea normală a sistemului imunitar. Această vitamină contribuie și la combaterea stresului oxidativ, proces asociat cu îmbătrânirea celulară.

În sezonul cald, când organismul este expus mai mult la soare și la temperaturi ridicate, aportul de antioxidanți devine și mai important.

Protejează pielea și vederea

Fructele conțin carotenoizi, compuși care se transformă în organism în vitamina A. Acești nutrienți sunt cunoscuți pentru rolul lor în menținerea sănătății pielii și a vederii.

Consumul regulat de piersici plate poate contribui la protecția pielii împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi și la susținerea funcției vizuale.

Ajută tensiunea arterială și funcționarea mușchilor

Un alt beneficiu important este conținutul de potasiu. Acest mineral are un rol esențial în funcționarea mușchilor și a sistemului nervos și contribuie la menținerea echilibrului tensiunii arteriale.

În perioadele de caniculă, când organismul pierde minerale prin transpirație, alimentele bogate în potasiu pot fi deosebit de utile.

Îmbunătățesc digestia și oferă sațietate

Fibrele din piersicile plate hrănesc microbiota intestinală și contribuie la reglarea tranzitului. În plus, ele oferă o senzație de sațietate mai mare, ceea ce poate ajuta la controlul poftei de mâncare.

Acesta este unul dintre motivele pentru care nutriționiștii recomandă includerea fructelor în alimentația zilnică.

Pot ajuta la controlul glicemiei

Deși sunt dulci, piersicile plate au un indice glicemic moderat. Fibrele pe care le conțin încetinesc absorbția zaharurilor și reduc riscul unor creșteri bruște ale glicemiei.

Specialiștii recomandă consumul lor la finalul mesei, nu ca gustare izolată, pentru un impact metabolic mai echilibrat.

Cine beneficiază cel mai mult de consumul lor

Piersicile plate sunt potrivite pentru majoritatea oamenilor, dar anumite categorii pot avea beneficii suplimentare.

Femeile însărcinate pot profita de aportul de apă, fibre și vitamina C, care ajută inclusiv la absorbția fierului din alimentație. Persoanele în vârstă apreciază textura moale și conținutul ridicat de apă, iar sportivii le pot folosi pentru rehidratare și refacerea rezervelor de energie după efort.

Cum se consumă corect

Cea mai bună variantă este consumul proaspăt, cu coaja bine spălată, deoarece astfel se păstrează fibrele și vitaminele.

Pentru o sațietate mai mare, piersicile pot fi asociate cu iaurt natural, migdale sau semințe. Această combinație ajută la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei.

Câte piersici putem mânca pe zi

Nutriționiștii recomandă una-două piersici pe zi, adică aproximativ 150-300 de grame, în cadrul unei alimentații echilibrate.

Există totuși două categorii care trebuie să fie atente: persoanele alergice la fructele din familia rozaceelor și cei care suferă de sindrom de intestin iritabil, deoarece excesul de fructe poate provoca disconfort digestiv.