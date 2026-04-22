De ce fac cancer pulmonar oamenii care nu au fumat niciodată? Explicațiile medicilor

Cancerul pulmonar lovește tot mai mulți nefumători: cauza surprinzătoare descoperită de cercetători

Tot mai multe persoane care nu au fumat niciodată sunt diagnosticate cu cancer pulmonar, iar medicii avertizează că acest tip de boală diferă semnificativ de cel asociat cu tutunul. De la poluarea aerului până la mutații genetice, cercetătorii încearcă să descifreze cauzele unui fenomen alarmant în creștere, potrivit BBC.

Un diagnostic șocant pentru pacienți fără factori clasici de risc

Povestea Marthei începe cu un simptom aparent banal: o tuse care și-a schimbat caracterul. Medicii au pus inițial problema pe seama unei afecțiuni rare de care suferea, ce provoca inflamații cronice ale plămânilor. Însă, în urma unei radiografii, a fost descoperită o umbră suspectă.

Investigațiile ulterioare – tomografie și bronhoscopie – au confirmat diagnosticul: cancer pulmonar în stadiul IIIA. Tumora se extinsese la ganglionii limfatici, dar nu ajunsese la alte organe. La 59 de ani, Martha nu se considera fumătoare, chiar dacă ocazional mai aprindea câte o țigară la petreceri.

„A fost un șoc total”, spune ea.

Cancerul pulmonar la nefumători: o boală diferită

Deși cancerul pulmonar rămâne cea mai frecventă formă de cancer la nivel global și principala cauză de deces oncologic, profilul pacienților începe să se schimbe.

Aproximativ 10–20% dintre cazuri apar la persoane care nu au fumat niciodată

Numărul total de fumători este în scădere la nivel global

Proporția cazurilor la nefumători este în creștere

Medicii consideră acum că acest tip de cancer este o entitate distinctă, cu mecanisme biologice diferite.

Un aspect surprinzător: pacienții mai tineri diagnosticați cu cancer pulmonar sunt, în majoritate, nefumători.

Tipul de cancer s-a schimbat în timp

În trecut, cea mai frecventă formă era carcinomul scuamos. Astăzi, domină adenocarcinomul – un tip de cancer care se dezvoltă în celulele ce produc mucus.

Acest tip apare atât la fumători, cât și la nefumători, însă în cazul celor din urmă este aproape exclusiv.

Problema majoră: simptomele apar târziu. Tusea persistentă, durerile toracice sau respirația dificilă sunt observate de obicei când boala este deja avansată.

De ce sunt femeile mai afectate?

Statisticile arată că femeile nefumătoare au un risc de peste două ori mai mare de a dezvolta cancer pulmonar comparativ cu bărbații nefumători.

Cauzele posibile includ:

factori genetici

expunerea la poluare în interior

rolul hormonilor

Un element cheie este mutația genetică EGFR, frecvent întâlnită mai ales la femeile asiatice. Aceasta stimulează creșterea necontrolată a celulelor canceroase.

Revoluția tratamentelor țintite

Descoperirea mutațiilor genetice a dus la dezvoltarea terapiilor țintite – medicamente care blochează direct mecanismele tumorii.

Rezultatele sunt promițătoare:

supraviețuirea medie a crescut de la sub 1 an la mai mulți ani

unii pacienți trăiesc peste 10 ani cu tratament

Totuși, aceste terapii nu sunt lipsite de efecte secundare, iar rezistența la tratament rămâne o provocare.

Poluarea aerului: un factor major ignorat

După fumat, poluarea aerului este a doua cauză principală a cancerului pulmonar.

Particulele fine PM2.5 – provenite din trafic și arderea combustibililor fosili – joacă un rol crucial. Acestea sunt de aproximativ 30 de ori mai mici decât grosimea unui fir de păr și pot pătrunde adânc în plămâni.

Cercetările recente arată că:

poluarea nu provoacă direct mutații ADN

dar „activează” celulele deja afectate genetic

stimulează dezvoltarea tumorilor

Cum acționează poluarea asupra organismului

Studiile arată că particulele poluante sunt absorbite de macrofage – celule ale sistemului imunitar. Acestea eliberează substanțe inflamatorii care stimulează multiplicarea celulelor cu mutații.

Pe scurt:

poluarea + mutații genetice = risc crescut de cancer

O problemă globală în creștere

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că:

99% din populația lumii respiră aer poluat peste limitele recomandate

aproximativ 194.000 de cazuri de adenocarcinom au fost atribuite poluării în 2022

Cele mai afectate regiuni:

Asia de Est (în special China)

India (niveluri extreme de poluare)

Ce urmează: prevenție și schimbare de mentalitate

Specialiștii atrag atenția că politicile de sănătate s-au concentrat prea mult pe combaterea fumatului, ignorând alte cauze.

Sunt necesare:

reducerea poluării aerului

tranziția la energie curată

educarea populației

În același timp, percepția asupra bolii trebuie schimbată. Ideea că pacienții „și-au provocat singuri boala” este depășită.

Viața cu boala: între speranță și realitate

Martha trăiește de aproape trei ani cu ajutorul unui tratament țintit. Efectele secundare sunt dificile – oboseală cronică, dureri musculare, probleme dermatologice – dar tratamentul funcționează.

„Nu este o pastilă miraculoasă, dar îmi oferă timp”, spune ea.