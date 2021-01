Cancerul de colon poate fi confundat cu sindromul intestinului iritabil

Perturbările repetate în scaun, ba constipaţie, ba diaree, apariţia sângelui în materiile fecale sunt situaţii în care doar medicul este cel responsabil de un diagnostic corect, pe baza unor investigaţii.

Tot mai des, oamenii se plâng de apariţia unor dereglări în scaun, ce altădată era un proces firesc. Sunt alternanţe în care omul nu are scaun câteva zile, apoi urmează, tam-nesam, diaree, cu 2-3 ieşiri la toaletă pe zi. Adesea, se observă şi sânge în scaun. Tot mai multe a aflat populaţia despre sindromul intestinului iritabil, care aduce astfel de neplăceri şi la care starea emoţională are un rol important. În preajma unor examene, a unor interviuri pentru loc de muncă, în preajma unor situaţii tensionate, nervoase, cei mai emotivi au astfel de fenomene deranjante. Însoţite de crampe, de balonări. Astfel de suferinţe pătimesc şi tinerii, şi cei mai în vârstă. Oamenii cu astfel de suferinţe sunt tentaţi să-şi pună singuri diagnosticul - sindrom de intestin iritabil - care este varianta mai puţin periculoasă. Dar dacă aceste fenomene se petrec şi noaptea, la oameni trecuţi de 50 de ani există o posibilitate mai gravă, de cancer de colon. Cei tineri resimt aceste perturbări mai ales ziua, nu noaptea. În toate cazurile, este necesar consultul medicului, cu colonoscopie şi alte teste, pentru a nu lăsa eventualul cancer de colon să avanseze. Sângele în scaun este de mai multe feluri. Dacă acest sânge este amestecat cu materiile fecale şi are culoarea roşu închis, de vişină putredă, înseamnă că sângerarea este din porţiunea mai de sus a intestinului gros. Dacă sângele este roşu aprins și apare la sfârşitul defecaţiei este semn că sângerarea este din porţiunea anusului, posibil provocată de hemoroizi. Dar stabilirea acestor cauze este treaba exclusivă a medicului.

Cancerul de colon, dacă este operat în faze incipiente şi se îndepărtează tumora şi porţiunea până la ţesut sănătos, este rezolvabil.