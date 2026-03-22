Când sforăitul poate fi periculos: 7 semne care nu trebuie ignorate

Aaron M. Fuhrman, expert în terapia somnului și fondator al Sleeplay, subliniază că identificarea semnalelor de alarmă este esențială pentru prevenirea complicațiilor, potrivit dcmedical.ro.

Iată cele șapte semne care impun consultul medical:

1. Sforăitul puternic

Dacă zforăi puternic în fiecare noapte există un risc crescut de apnee. Sforăitul ocazional, după o zi obositoare sau un pahar de vin, nu ridică semnale majore, însă dacă acesta este persistent trebuie investigate cauzele.

2. Sufocare sau gâfâit

Blocarea completă a căilor aeriene produce treziri bruște și sunete specifice de horcăit sau gâfâit. De cele mai multe ori, persoana afectată nu își amintește aceste episoade dar partenerul observă clar problemele de respirație.

3. Dureri de cap matinale

Durerea de cap care apare imediat după trezire poate indica scăderea oxigenului din sânge în timpul nopții. Acumularea de dioxid de carbon dilată vasele de la nivelul creierului, generând senzația de presiune la nivelul capului.

4. Oboseala extremă

Epuizarea persistentă, chiar și după 8 ore de somn, este un semnal de alarmă. Apneea împiedică somnul profund, afectând recuperarea organismului.

5. Schimbări de dispoziție

Privarea cronică de somn poate provoca anxietate, depresie sau iritabilitate crescută. Lipsa odihnei afectează reglarea emoțională și răspunsul la stres.

6. Dificultăți de concentrare

Somnul fragmentat afectează memoria și capacitatea de concentrare. Etapele de somn profund sunt esențiale pentru procesarea informațiilor și consolidarea memoriei.

7. Hipertensiune arterială

Fiecare oprire a respirației declanșează un val de hormoni de stres, crescând tensiunea arterială. Dacă nu este tratată, apneea poate face hipertensiunea dificil de gestionat, chiar și cu medicamente.

Riscurile apneei netratate

Netratată, apneea crește riscul de boli cardiovasculare, atac cerebral, diabet de tip 2 și alte afecțiuni metabolice. NHS recomandă consultul medical dacă observi opriri ale respirației sau epuizare constantă pe parcursul zilei.