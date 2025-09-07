Cardiologii avertizează: Băuturile energizante cresc tensiunea arterială mai mult decât cafeaua

Sodiul este binecunoscut pentru efectele sale asupra hipertensiunii, motiv pentru care Asociația Americană a Inimii recomandă un consum zilnic de maximum 2.300 mg și, ideal, 1.500 mg în cazul persoanelor cu probleme cardiovasculare. Totuși, medicii avertizează că și cofeina – mai ales cea provenită din băuturile energizante – poate crește tensiunea arterială și chiar amplifica riscul unor complicații severe.

Băuturile energizante și efectele lor asupra tensiunii

„Băuturile energizante pot ridica tensiunea arterială”, avertizează dr. Zubair Jafar, cardiolog intervenționist la Nuvance Health din New York. Acestea conțin nu doar cofeină, ci și alți stimulanți precum guarana și taurina, care intensifică efectul asupra sistemului nervos și al hormonilor de stres.

Un studiu publicat în Journal of the American Heart Association a arătat că adulții care au consumat 1 litru de băutură energizantă într-o oră au avut valori crescute ale tensiunii timp de până la patru ore. Cercetări similare pe copii și adolescenți au dus la concluzia că aceste băuturi nu ar trebui oferite minorilor, mai ales dacă au afecțiuni cardiace preexistente.

De ce sunt mai periculoase decât cafeaua

Cofeina din băuturile energizante activează sistemul nervos simpatic, responsabil de creșterea ritmului cardiac și de constricția vaselor de sânge. Astfel, tensiunea arterială poate urca rapid. În plus, compuși precum guarana, taurina sau chiar extractul de portocal amar pot prelungi acest efect, uneori pentru mai multe ore.

„Cofeina are un timp de înjumătățire de 3-5 ore, însă alți stimulanți pot menține creșterea tensiunii și mai mult timp”, explică dr. Jafar.

Câtă cofeină conțin băuturile energizante?

Potrivit dr. Nishant Kalra, cardiolog la VitalSolution, o doză de 8 uncii (aprox. 240 ml) de băutură energizantă are între 80 și 160 mg de cofeină, dar multe produse depășesc această valoare, mai ales în ambalaje de 350 ml sau mai mari.

Comparativ:

Monster : 120 mg în 350 ml

Red Bull : 111 mg în 350 ml

Celsius: 200 mg în 350 ml

Prin comparație, o cană de cafea are între 80 și 120 mg de cofeină.

Riscurile pentru persoanele cu hipertensiune

Specialiștii recomandă prudență maximă pentru cei care suferă deja de afecțiuni cardiovasculare. „Excesul de cofeină poate provoca aritmii, accident vascular cerebral sau chiar infarct”, avertizează dr. Cheng-Han Chen, director medical la MemorialCare Saddleback Medical Center.

Pe termen scurt, consumul excesiv de energizante poate duce la palpitații, creșterea tensiunii sau tulburări de ritm cardiac. Pe termen lung, băuturile consumate zilnic pot favoriza hipertensiunea cronică și crește riscul de boli cardiovasculare grave.

Un energizant băut ocazional nu reprezintă un pericol major pentru o persoană sănătoasă. Totuși, consumul frecvent sau combinarea cu cafeaua poate deveni un factor de risc semnificativ pentru inimă și vasele de sânge. Medicii recomandă limitarea cofeinei la maximum 400 mg pe zi pentru adulți sănătoși și evitarea totală a băuturilor energizante în cazul celor cu hipertensiune sau alte boli cardiovasculare, potrivit Parade.