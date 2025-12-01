Ce este misofonia? Când zgomotele banale devin insuportabile

Recent, un comitet internațional de experți a elaborat o definiție pentru această afecțiune, subliniind că misofonia nu este doar o reacție exagerată, ci un fenomen cu o bază neurobiologică, caracterizată prin reacții emoționale și fiziologice puternice la anumite sunete sau stimuli, indiferent de volumul acestora.​

Ce este misofonia

Misofonia este o tulburare în care creierul interpretează anumite sunete ca amenințări, declanșând reacții emoționale intense, cum ar fi iritarea, anxietatea sau chiar dezgustul.

O cercetare britanică din 2017, publicată în Current Biology, au identificat o hiperactivitate în cortexul insular anterior, zonă a creierului responsabilă cu procesarea emoțiilor și a senzațiilor corporale.

Simptome și impact

Simptomele includ disconfort, anxietate, evitarea situațiilor sociale și oboseală, iar tulburarea poate afecta semnificativ calitatea vieții.

Deși nu este oficial recunoscută în clasificările )MS-DSM sau ICD, cercetările recente sugerează că misofonia este mai mult decât o „idiosincrazie” și are implicații reale asupra sănătății mintale.​

Se estimează că între 5 și 12% dintre oameni se confruntă cu diverse forme de misofonie, iar un fenomen înrudit, misokinezie, implică reacții intense la mișcări repetitive. Aceste descoperiri deschid noi perspective pentru diagnostic și tratament, potrivit catine.ro.