Ce rol are profesia în apariția bolii Alzheimer? Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu de amploare

Un studiu recent sugerează că și tipul de activitate profesională ar putea influența riscul de apariție a boala Alzheimer, una dintre cele mai frecvente afecțiuni neurodegenerative.

Profesii asociate cu un risc mai mic al bolii

Analiza, realizată de cercetători din cadrul Mass General Brigham, a inclus datele a peste 8,9 milioane de persoane, pe baza certificatelor de deces din Statele Unite, colectate între 2020 și 2022.

Rezultatele indică faptul că persoanele care au lucrat ca șoferi de taxi sau de ambulanță au înregistrat rate mai scăzute de deces asociat cu boala Alzheimer, comparativ cu alte categorii profesionale.

Interesant este faptul că același tipar nu a fost observat și în cazul altor profesii din transport, precum șoferii de autobuz, piloții sau căpitanii de nave. Explicația ar putea fi legată de faptul că aceste meserii implică rute prestabilite, cu mai puține decizii în timp real.

Care este explicața?

Specialiștii spun că ar exista o legătură cu solicitarea cognitivă intensă implicată de aceste meserii. Atât șoferii de taxi, cât și cei de ambulanță trebuie să navigheze constant în medii variabile, să ia decizii rapide și își astfel își solicită permanent funcțiile mentale.

Potrivit cercetătorului Vishal Patel, aceste activități implică aceleași regiuni cerebrale care sunt afectate în Alzheimer, în special hipocampul, responsabil pentru memorie și orientare spațială.

Un alt autor al studiului, Anupam Jena, a subliniat că aceste adaptări neurologice ar putea explica diferențele observate între ocupații.

Rezultate incerte

Deși concluziile sunt interesante, cercetătorii atrag atenția că studiul nu demonstrează o relație de cauzalitate. Există mai mulți factori care pot influența rezultatele, inclusiv faptul că persoanele cu risc mai mare de Alzheimer ar putea evita, în mod natural, profesii care implică efort cognitiv intens.

De asemenea, vârsta medie de deces a participanților analizați a fost relativ apropiată de pragul la care boala începe de regulă să se manifeste, ceea ce ridică semne de întrebare suplimentare.

Ce putem face?

În prezent, prevenirea bolii Alzheimer rămâne limitată. Specialiștii recomandă, în continuare, menținerea unui stil de viață activ, fizic și mental, precum și o dietă echilibrată și o viață socială activă.

Rezultatele analizei deschid noi direcții de studiu, dar sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege pe deplin legătura dintre profesie și sănătatea creierului, potrivit yourtango.com.