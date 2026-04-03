Ce sunt „musculițele” care apar în câmpul vizual? Simptome ce nu trebuie ignorate

Aceste formațiuni se mișcă odată cu ochii și devin mai vizibile atunci când privim suprafețe luminoase, precum cerul sau o foaie albă. Ele pot apărea la un singur ochi sau la ambii și au forme variate: puncte negre sau gri, linii, pete sau modele asemănătoare unei pânze de păianjen.

De ce apar punctele negre?

Cea mai frecventă cauză este legată de înaintarea în vârstă. Lumina trece prin umoarea vitroasă, un gel din interiorul globului ocular, înainte de a ajunge pe retină. Pe măsură ce aceasta se lichefiază odată cu vârsta, fibrele microscopice din vitros se pot grupa și proiecta umbre pe retină, creând senzația de puncte negre, un proces numit sinereză vitroasă.

Alte cauze pot include:

Traumatisme oculare;

Miopie, care accelerează apariția sinerezei vitreale;

Inflamații sau infecții oculare;

Retinopatie diabetică;

Depozite cristalinice în vitros;

Tumori intraoculare sau migrene oculare.

Aceste puncte apar frecvent după vârsta de 50 de ani, iar majoritatea cazurilor sunt benigne.

Când devin un semnal de alarmă

Consultația oftalmologică este necesară imediat dacă:

Musculițele apar mai frecvent sau își schimbă forma, dimensiunea sau intensitatea;

Apar fulgere de lumină;

Se pierde vederea periferică sau apare vedere încețoșată;

Există durere oculară.

Aceste simptome pot semnala afecțiuni grave, precum:

Dezlipirea vitreului : vitrosul se desprinde de retină, provocând fulgere și puncte negre;

: vitrosul se desprinde de retină, provocând fulgere și puncte negre; Hemoragia vitroasă : sângerarea în interiorul ochiului, cauzată de traumatisme sau infecții;

: sângerarea în interiorul ochiului, cauzată de traumatisme sau infecții; Ruptura sau dezlipirea retinei: tracțiunea vitrosului poate rupe retina, iar netratată, poate duce la pierderea permanentă a vederii.

Specialiștii recomandă monitorizarea atentă a simptomelor și consultul imediat la oftalmolog pentru orice modificare semnificativă a punctelor negre, pentru a preveni complicațiile care pot amenința vederea, potrivit dcmedical.ro.