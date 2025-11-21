Ce trebuie să știi despre trigliceride: Când devin periculoase?

Conform ghidurilor medicale actuale, valorile normale ale trigliceridelor în sânge trebuie să se situeze sub 150 mg/dL. Valorile între 150 și 199 mg/dL sunt considerate la limita superioară, iar cele între 200 și 499 mg/dL indică riscuri serioase pentru sănătate. Valorile peste 500 mg/dL sunt foarte mari și reprezintă o urgență medicală.

Ce se întâmplă dacă ai trigliceridele mari

Trigliceridele mari nu provoacă simptome evidente dar pot duce la complicații grave, cum ar fi pancreatita, și contribuie la ateroscleroză, crescând riscul de infarct, accident vascular cerebral și alte boli cardiovasculare.

Nivelul trigliceridelor este influențat mai ales de dieta bogată în carbohidrați simpli și zaharuri adăugate, sedentarism, consumul de alcool, obezitate, fumat, predispoziție genetică și anumite afecțiuni medicale.

Importanța alimentației sănătoase

Pentru a menține trigliceridele în limite sănătoase se recomandă astfel alegerea unei diete echilibrate, reducerea zaharurilor și carbohidraților rafinați, activitate fizică regulată, somn adecvat, gestionarea stresului și limitarea consumului de alcool.

Dacă valorile sunt mari, medicul poate prescrie medicamente pentru menținerea lor în limite normale, potrivit medicool.ro.