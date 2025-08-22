Cum își aleg țânțarii victimele. Factorii care îi determină să te atace

De ce țânțarii preferă grupa de sânge O

Studiile arată că țânțarii se orientează mai ales spre persoanele cu grupa de sânge O. Această concluzie datează din 1974, fiind confirmată ulterior și de un experiment din 2019, în care țânțarii au preferat sângele O față de grupele A, B sau AB. Un studiu din 2004 a arătat că persoanele cu grupa de sânge O sunt înțepați aproape de două ori mai des comparativ cu cei cu grupa A.

Persoanele cu grupa de sânge A sunt, în general, cei mai puțin vizați, însă nimeni nu este ferit total de atacurile acestor insecte.

Alți factori ce influențează atracția țânțarilor

Țânțarii nu se ghidează doar după grupa de sânge, ci și după prezența anumitor antigene eliminate prin fluidele corporale – salivă, lacrimi, transpirație. Țânțarii sunt mai atrași de secretorii cu grupa O ,comparativ cu cei care nu elimină astfel de antigene.

Pe lângă grupa de sânge, țânțarii detectează sursa de hrană și prin:

Dioxid de carbon

Gazul expirat oferă indicii țânțarilor, care îl pot percepe chiar și de la 30 de metri.

Efort fizic

Exercițiile cresc secreția de acid lactic și temperatura corpului, făcându-ne mai atractivi pentru țânțari.

Flora bacteriană a pielii

Tipurile și cantitatea de bacterii pot atrage sau respinge țânțarii. Aceștia preferă zonele cu concentrații bacteriene mari, cum sunt gleznele.

Gustul transpirației

Anumiți compuși chimici din transpirație pot stimula țânțarii să înțepe, în timp ce alții au efect de respingere.

Sarcina

Femeile însărcinate elimină mai mult dioxid de carbon și au o temperatură corporală mai ridicată, motiv pentru care sunt înțepate aproape de două ori mai des.

Consum de alcool

Studiile arată că persoanele care au consumat bere sunt mai tentante pentru țânțari.

Culoarea hainelor

Țânțarii preferă culorile roșu, portocaliu, negru, care seamănă cu tonurile pielii umane.

Genetica

Factorii genetici influențează mirosul pielii și metabolismul, jucând un rol important în preferințele țânțarilor, potrivit a1.ro.