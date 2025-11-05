Descoperire uimitoare în medicină. Inima umană se poate regenera singură

Analiza, realizată de cercetători de la Mount Sinai din New York, sugerează că inima umană are capacitatea de a se regenera natural după leziuni sau infarct.​

Gena minune Cyclin A2 (CCNA2)

Când o persoană suferă un infart, celule cardiace se pierd iar inima nu le poate înlocui. Deocamdată nu există nicio modalitate de prodere a unor noi celule după acest accident, astfel că soluțiile sunt medicamentele, transplanturile, operațiile.

Cercetătorii de la Icahn School of Medicine de la Mount Sinai, din New York, au găsit acum o genă care se dezactivează după naștere - Cyclin A2 (CCNA2) - și care poate fi reactivată pentru a produce alte celule cardiace funcționale. Această genă este esențială pentru diviziunea și creșterea celulelor cardiace în timpul dezvoltării fătului în uter. Însă ea se dezactivează după naștere, astfel că celulele inimii adulte nu pot să se dividă sau să se repare când sunt afectate.

„Bolile de inimă sunt principala cauză de deces la nivel mondial. Însă celulele musculare cardiace adulte încetează să se dividă după naștere,” spune dr. Hina Chaudhry, expertă la Mount Sinai.

Cum se poate vindeca inima

Oamenii de știință au descoperit că injectarea acestei gene în inimi donate poate stimula reînnoirea celulelor, potrivit a1.ro.

Tehnica a fost testată pe porci, în urmă cu circa un deceniu.

„Cercetarea noastră a fost prima care a arătat că putem regenera inima porcină după o leziune. Acum am făcut un pas înainte întrucât am demonstrat că celulele cardiace adulte, umane, considerate până acum incapabile de diviziune, pot fi determinate să producă noi celule funcționale. Aceasta schimbă paradigma, de la gestionarea simptomelor, la repararea efectivă a inimii umane,” a explicat dr. Chaudhry.

După succesul la porci, echipa de cercetători a folosit un virus inofensiv pentru a introduce o versiune activă a genei CCNA2 în celule musculare cardiace prelevate din inimi donate de persoane de 21, 41 și 55 de ani.

La pacienții mai în vârstă, cercetătorii au observat că celulele inimii au început să se dividă. Celulele rezultate s-au comportat precum celule cardiace sănătoase normale. Analizele ulterioare au arătat că CCNA2 ajută celulele inimii să „întoarcă ceasul” pentru scurt timp, reactivând anumite gene de creștere, astfel încât celulele să se poată diviza și să repare inima.

„Acesta este rezultatul a aproape două decenii de muncă. Am fost pionieri în conceptul că inima poate fi regenerată prin trezirea genelor responsabile de diviziunea celulară iar acum am adus această viziune cu un pas mai aproape de pacienți”, a precizat dr. Chaudhry.