Cât de nocive sunt dezinfectantele de mâini?

Produsele de curățare pe bază de alcool etilic (etanol) sunt autorizate ca fiind sigure în blocul comunitar și se află pe lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) încă din anii 1990.

Dar la începutul acestei luni, oficialii din domeniul sănătății din UE au propus eliminarea sau înlocuirea produselor care conțin alcool din cauza preocupărilor legate de cancer și a riscului crescut de complicații ale sarcinii.

Dacă va fi acceptată, propunerea ar putea duce la scoaterea din uz a dezinfectantelor de mâini, detergenților și a altor produse de curățare populare utilizate frecvent de spitale din statele UE.

Interdicția nu ar avea un impact asupra Regatului Unit, în contextul Brexitului.

Alernativele la alcoolul etilic, mai periculoase

Experții au avertizat că acțiunea ar putea avea un „impact uriaș” asupra spitalelor de pe întreg continentul, iar alternativele la etanol care oferă o protecție similară sunt și mai periculoase.

„Impactul asupra spitalelor ar fi uriaș. Infecțiile asociate asistenței medicale ucid mai mulți oameni la nivel global în fiecare an decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc. Igiena mâinilor, în special cu soluții de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool, salvează 16 milioane de infecții la nivel mondial pe an”, a declarat Alexandra Peters, de la Universitatea din Geneva, pentru Financial Times.

Ar trebui interzise dezinfectantele?

Alternativele la etanol, cum ar fi izopropanolul, sunt și mai toxice, în timp ce utilizarea repetată a săpunului durează mai mult și dăunează pielii.

„Oriunde vedeți producția de dezinfectant pentru mâini în situații de urgență, așa cum am văzut cu Covid, de fiecare dată va fi etanol. Nu puteți transforma pur și simplu o fabrică de bere într-o fabrică de producere a izopropanolului”, a adăugat aceasta.

Comitetul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) se va întruni la sfârșitul lunii noiembrie pentru a decide dacă va clasifica etanolul ca fiind nociv.

ECHA a declarat că, dacă comitetul său de experți „concluzionează că etanolul este cancerigen”, va recomanda înlocuirea acestuia.

Dar etanolul ar putea „fi totuși aprobat pentru utilizările biocide preconizate, dacă acestea sunt considerate sigure în lumina nivelurilor de expunere așteptate sau nu se găsesc alternative”, au adăugat aceștia.

Deși nu s-a formulat încă nicio concluzie, recomandarea finală va fi trimisă Comisiei Europene, care va lua apoi decizia.

Grupurile industriale, însă, au ripostat deja la potențiala interdicție, argumentând că există puține dovezi care să demonstreze efectele nocive ale etanolului.

Dacă este acceptată, interdicția ar putea duce la scoaterea din producție a dezinfectantelor de mâini, a detergenților și a altor produse de curățare populare și utilizate frecvent de spitale din statele UE.

Nicole Vaini, directoarea pentru afaceri europene a Asociației Internaționale pentru Săpunuri, Detergenți și Produse de Întreținere, un grup industrial, a declarat că nu există studii axate în mod specific pe etanol.

În luna mai, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a cerut autorităților sanitare să „stabilească dezinfecția mâinilor pe bază de alcool ca metodă principală de igienă a mâinilor”.

Conform Agenției pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), etanolul poate usca și irita pielea sau poate provoca roșeață și umflături. Expunerea ochilor la etanol poate provoca, de asemenea, lăcrimare, arsuri și usturimi.

Însă efectele negative asupra sănătății depind de mai mulți factori, inclusiv cantitatea la care o persoană este expusă la etanol, durata expunerii și dacă a fost expusă și la alte substanțe chimice.

Inhalarea directă a etanolului poate irita nasul și gâtul, provocând strănut și tuse. La niveluri ridicate poate provoca amețeli. Gelurile de mâini pe bază de alcool pot conține până la 95% etanol, potrivit dailymail.com.



