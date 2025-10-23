Efectul neașteptat al produselor McDonalds asupra migrenelor. Avertismentul medicilor

Specialiștii avertizează însă că efectul este temporar și poate fi nociv pentru sănătate.

Explicația medicală

Doctorul Myro susține că senzația de ameliorare a migrenelor are o bază reală. Alimentele de tip fast-food stimulează eliberarea de dopamină, hormonul fericirii, iar cofeina din Coca-Cola poate reduce temporar simptomele migrenei prin constricția vaselor de sânge la nivelul creierului.

Cu toate acestea, specialisul subliniază că astfel de alimente nu sunt recomandate și nu pot înlocui tratamentele medicale.

Avertismentul medicilor

Consumul de meniuri de tip fast-food pot agrava simptomele, avertizează medicul neurolog Regina Krel. Este adevărat că amestecul de cofeină, carbohidrați și sare poate ajuta uneori la ameliorara durerilor de cap, dar avertizează că utilizarea frecventă a acestei metode poate agrava problema.

Cofeina poate genera dureri de cap de revenire și probleme de somn. Specialista recomandă evitarea consumului excesiv de băuturi carbogazoase și alimente procesate.

Soluții împotriva migrenelor

Medicii recomandă înlocuirea băuturilor carbogazoase cu apă cu electroliți și o dietă echilibrată, bogată în proteine naturale.

De asemenea, o ceașcă de cafea naturală dimineața ese o opțiune sănătoasă, notează dcnews.ro.