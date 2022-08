Hemoroizi externi se retrag singuri?

In multe cazuri, hemoroizii sunt sursa de aparitie a durerilor, sangerarilor sau chiar a formarii cheagurilor de sange, situatie in care este necesara interventia medicului specialist pentru prescrierea unui tratament adecvat. Din fericire, este posibila retragerea hemoroizilor externi prin folosirea tratamentului potrivit chiar si la domiciliu, in acest articol veti afla cu exactitatea cum se retrag hemoroizii externi.

Pentru o tratare eficienta si pentru eliminarea durerilor neplacute resimtite in timpul crizelor hemoroidale se pot lua in considerare urmatoarele produse prezentate in randurile de mai jos, care vindeca hemoroizii in intregime.

Hemoroizii externi se retrag singuri?

In mod normal, daca nu se intervine asupra lor, hemoroizii tind sa nu se retraga de la sine. Din acest motiv, a fost creata crema HemoLift, special conceputa pentru ameliorarea situatiei, indiferent cat de dificila ar fi, crema care functioneza in 90% din cazuri in care sunt hemoroizi externi prezenti. Hemoroizii externi se retrag singuri doar dupa ce crema a fost aplicata in zona cu pricina conform indicatiilor mentionate in prospect. De asemenea, se utilizeaza si o metoda complementara pentru obtinerea unor rezultate satisfacatoare: ceaiul HemoLift. Hemoroizii externi se retrag nu doar atunci cand sunt tratati din exterior spre interior, ci si din interior spre exterior.

Potrivit specialistilor in nutritie, aceasta afectiune incepe sa se formeze din cauza unui stil de viata neadecvat si din cauza unei alimentatii nepotrivite, bogata in zahar, carbohidrati si alimente picante. Astfel, ceaiul HemoLift este metoda prin care hemoroizii sunt tratati din interior, oferind o senzatie de liniste in tot corpul.

In cat timp se retrag hemoroizii externi?

De regula, persoanele care se confrunta cu hemoroizi, fie genetic, fie din cauza unui stil de viata neadecvat, pot suferi crize hemoroidale de aproximativ 24 de ore. Daca cele 24 de ore sunt depasite, este neaparata nevoie de interventia medicului proctolog.

Cei care sufera de forme usoare de hemoroizi, au posibilitatea de a se vindeca prin dieta in intervalul de 24-48 de ore, in timp ce la alte persoane vindecarea lor poate sa aiba loc dupa aproximativ 6 – 10 zile. Cand vine vorba de hemoroizii externi, care s-au inflamat, este recomandat repausul complet pentru cel putin o saptamana. Cu toate acestea, exista creme, cum este cea mentionata anterior in articol, care au capacitatea de a reduce inflamatia si de a ameliora senzatia neplacuta de durere resimtita la nivelul anusului.

Cauzele aparitiei hemoroizilor externi

Din pacate, exista multe situatii in care cauzele de aparitie a hemoroizilor sunt incerte, insa, potrivit cercetarilor efectuate, exista cateva situatii sau afectiuni care ii provoaca, printre care se numara si:

obezitatea, petrecerea unei perioade indelungate pe scaun si ridicarea greutatilor pot sa provoace aparitia unei aglomerari de presiune la nivelul bazinului, ceea ce duce la aparitia dezvoltarii hemoroizilor;

constipatia cronica – provoaca apartia bolii hemoroidale, din cauza faptului ca defecarea este ingreunata, iar in zona rectului de acumuleaza presiune;

alimentatia neadecvata – o dieta care se bazeaza pe alimente sau condimente picante poate sa duca la aparitia hemoroizilor mai devreme sau mai tarziu;

deshidratarea – tranzitul intestinal de ingreuneaza atunci cand nu se consuma cantitatea necesara de lichide, ceea ce poate sa favorizeze aparitia constipatiei si sa duca la apatitia hemoroizilor;

mostenire genetica – exista posibilitatea ca boala hemoroidala sa fie mostenita genetic.

Cu toate acestea, urmand tratamentul adecvat, hemoroizii exteni dispar, iar durerile sunt ameliorate considerabil. Sfatul medicilor este sa se tina cont de un stil de viata sanatos, activ si o alimentatie echilibrata.

Cum poti sa tii sub control hemoroizii?

Consumarea alimentelor cu un continut ridicat de fibre

Sfatul de care toate persoanele care sufera de hemoroizi trebuie sa tina cont este sa consume alimente cu un continut ridicat de fibre, cum ar fi: mazare, anghinare, avocado, pere, zmeura, paste din grau integral, prune uscate, urez brun, fulgi de ovaz, seminte de in, conopida, porumb, cartofi, cartofi dulci, naut, banane, nuci pecan, mure, fistic, broccoli, linte.

Practicarea bailor de sezut

Baile de sezut au capacitatea de a reduce disconfortul produs de hemoroizii externi, ameliorand durerile, mancarimile, umflaturile si senzatiile de arsura. Pot sa relaxeze musculatura si imbunatatesc circulatia sangelui, avand capacitatea chiar de a reduce din intensitatea lor.

Consumarea unei cantitati generoase de lichide

Lichidele indeplinesc un rol esential cand vine vorba de ameliorarea hemoroizilor si a crizelor hemoroidale. Nu degeaba medicii recomanda pacientilor lor sa consume cate doi litri de apa in fiecare zi, pentru ca apa are capacitatea de a hidrata corpul si de a-l preveni de boala hemoroidala.

In concluzie, hemoroizii sunt o afectiune cu care se confrunta un numar generos de persoane si care provoaca senzatii acute de disconfort, afectand activitatile desfasurate in viata de zi cu zi. Vestea buna este ca utilizarea tratamentelor necesare poate sa ii elimine in intregime.