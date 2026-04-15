Imunoterapia revoluționează tratamentul cancerului: Cum funcționează noile metode?

Dacă totul funcționează corect, aceasta ar trebui să includă și celulele care au devenit canceroase, dar care uneori se sustrag sau ocolesc acest sistem, ducând la o creștere necontrolată și periculoasă. Se ascund, devenind imposibil de distins de celulele sănătoase care le înconjoară, notează BBC.

Scopul imunoterapiei este de a demasca celulele canceroase, astfel încât sistemul imunitar să le poată recunoaște. Aceasta întărește apărarea organismului, astfel încât să poată localiza și distruge celulele canceroase, cu rezultate potențial incredibile.

Forme de imunoterapie

Două dintre cele mai cunoscute forme de imunoterapie sunt terapiile cu celule T receptorilor antigenici himerici (CAR-T) și inhibitorii punctelor de control imun. Terapiile cu celule CAR-T implică extragerea celulelor T (celulele imune extrem de specifice care urmăresc și elimină invadatorii străini) din sângele unui pacient, modificarea lor în laborator, astfel încât acestea să poată localiza și ataca celulele canceroase și apoi reintroducerea acestor celule T îmbunătățite în organism.

În prezent, aceste terapii sunt utilizate pentru tratarea cancerelor hematologice. Inhibitorii punctelor de control imunitar, pe de altă parte, sunt medicamente care dezactivează un comutator „oprit” încorporat în sistemul imunitar.

Această măsură de protecție servește unui scop important: prevenirea răspunsurilor imune excesiv de agresive care afectează celulele sănătoase. Cu toate acestea, unele celule canceroase se pot comuta, determinând celulele T să își reducă garda și să scape astfel de detectare. Inhibitorii împiedică acest lucru, permițând celulelor T să identifice celulele canceroase ca o amenințare și să lanseze un atac împotriva lor.

Oamenii de știință pionieri ai acestei inovații au câștigat Premiul Nobel în 2018, iar astăzi aceste medicamente sunt utilizate pentru a trata o mare varietate de tipuri de cancer.

Totuși, ambele metode au limitări. Deși cercetările continuă, oamenii de știință se străduiesc să facă terapiile CAR-T eficiente împotriva tumorilor solide (spre deosebire de cancerele hematologice), care reprezintă peste 90% din noile diagnostice.

Efecte secundare

În plus, este un tratament costisitor a cărui administrare necesită o investiție mare de timp și resurse. Pe de altă parte, inhibitorii punctelor de control imunitar pot avea un „caleidoscop de efecte secundare”, spune Samra Turajlic, medic oncolog la Institutul Francis Crick din Londra.

Acest lucru este cauzat de faptul că întrerupătoarele sistemului imunitar împiedică organismul să atace propriile țesuturi; prin urmare, îndepărtarea lor poate pune în pericol atât celulele sănătoase, cât și tumorile în sine.

onform Institutului Național al Cancerului din SUA, cele mai frecvente efecte secundare includ erupții cutanate, diaree și oboseală, iar în cazuri rare, acestea pot provoca inflamații ale ficatului, inimii și rinichilor.

Câți pacienți răspund la imunoterapie?

Acest lucru ar putea fi util dacă medicamentul reușește să controleze un cancer agresiv, deși nu funcționează întotdeauna așa.

O problemă fundamentală, subliniază Turajlic, este că nicio imunoterapie nu este eficientă la 100% dintre pacienți din diverse motive, de la structura tumorii – care poate împiedica accesul sistemului imunitar – până la caracteristicile celulelor imune în sine.

În general, între 20% și 40% dintre pacienți răspund la imunoterapie. Aceasta înseamnă că un număr mare – majoritatea – se expun efectelor secundare, precum și timpului pierdut și speranțelor spulberate fără a obține beneficii semnificative.

Ce ajută în lupta împotriva cancerului?

Cum pot beneficia mai mulți pacienți de imunoterapie? Cercetătorii abordează această problemă din mai multe perspective.

Fibre

Cercetările lui Wargo, deși preliminare, sugerează că pacienții care urmează diete bogate în fibre pot obține rezultate mai bune datorită modificărilor microbiomului intestinal care ar influența atât sistemul imunitar, cât și tumora.

Statine

Alte cercetări surprinzătoare indică faptul că statinele – medicamente ieftine și ușor disponibile pentru scăderea colesterolului – ar putea spori efectele imunoterapiei prin modificări neașteptate în comunicarea celulară.

Momentul din zi

Chiar și momentul administrării tratamentului ar putea fi relevant: studii recente sugerează că pacienții care primesc doza dimineața devreme obțin rezultate mai bune decât cei care îl iau mai târziu, în timpul zilei.

Combinarea tratamentelor

Combinarea imunoterapiei cu alte tratamente pentru cancer, cum ar fi radioterapia sau terapia cu ultrasunete, ar putea fi o altă modalitate de a crește ratele de răspuns.

„Radiațiile pot, de fapt, să facă tumora vizibilă pentru sistemul imunitar”, explică Sandra Demaria de la Centrul Medical Weill Cornell, care a cercetat această abordare combinată.

Ecoterapia

Ecoterapia – care folosește unde sonore de înaltă frecvență pentru a ataca tumorile – ar putea obține același efect.

Medicina personalizată

Alți cercetători profită de capacitățile de personalizare ale imunoterapiei pentru a atribui cu atenție fiecărui pacient tratamentul cel mai potrivit pentru cazul său. Medicina personalizată generează un mare entuziasm în numeroase discipline dar Knudsen subliniază că este deosebit de importantă în oncologie, având în vedere eterogenitatea bolii.

„Cancerul nu este o singură boală. Este vorba despre 200 de boli diferite, toate cu origini diferite și, prin urmare, necesitând tratamente diferite”, spune directorul executiv al Institutului Parker pentru Imunoterapia Cancerului.

Chiar și doi pacienți cu exact același tip și stadiu de cancer pot suferi de boli diferite la nivel celular.

„Acest domeniu se află într-un moment de cotitură”, subliniază Demaria. Și afirmă că „acum putem trece la un model în care tratăm nu cancerul în sine, ci pacientul”.

Tratamentul cu dostarlimab

Oamenii de știință de la Centrul de Cancer Memorial Sloan Kettering au testat deja o strategie promițătoare bazată pe constatarea că tumorile cu un profil genetic specific tind să răspundă favorabil la inhibitorii punctelor de control imun, cum ar fi dostarlimab.

În două studii clinice la scară mică, efectuate în 2022 și 2024 pentru tratamentul cancerelor rectale cu acest profil, tratamentul a reușit eradicarea completă a tumorilor. Ulterior, echipa și-a extins cercetarea pentru a include 117 pacienți cu diverse tipuri de tumori – inclusiv cele ale esofagului, vezicii urinare și stomacului – care au prezentat aceeași semnătură genetică.

Dintre cele 103 persoane care au finalizat ciclul de tratament, 84 – inclusiv Sideris – au înregistrat dispariția totală a tumorilor, iar dintre acestea, doar două au necesitat o intervenție chirurgicală suplimentară. Cercetătorii de la MD Anderson au raportat rezultate similare cu o abordare care utilizează un inhibitor diferit al punctelor de control imunitar.

Terapii mai puțin invazive

De asemenea, alte grupuri au arătat că, deși pacienții ajung să fie supuși unei intervenții chirurgicale, rezultatele lor pot fi mai bune – cel puțin în unele cazuri – dacă tumorile sunt tratate în prealabil cu imunoterapie.

Deși sunt necesare mai multe cercetări, aceste descoperiri sunt promițătoare deoarece deschid ușa către o eră a tratamentelor mai puțin invazive, dar extrem de eficiente, spune Luis Diaz, șeful secției de oncologie a tumorilor solide de la Centrul de Cancer Memorial Sloan Kettering.

Díaz afirmă că „trebuie să lăsăm în urmă epoca medievală și să ne îndreptăm spre modernitate. Îndepărtarea rectului, a stomacului sau a vezicii urinare… trebuie să putem oferi ceva mai bun de atât”, afirmă el.

Vaccinuri anti-cancer

Atenționarea este că doar aproximativ 5% dintre tumori au structura genetică care le face potrivite pentru tratamentul imunoterapiei non-chirurgicale studiat de Díaz și colegii săi.

„Celelalte 95% au nevoie de o alternativă la fel de eficientă”, subliniază el.

În acest scop, cercetătorii continuă să caute noi abordări pentru imunoterapie și încearcă să le perfecționeze pe cele existente, cum ar fi vaccinurile împotriva cancerului. Vaccinurile tradiționale expun organismul la fragmente ale unui agent patogen – cum ar fi un virus – astfel încât acesta să poată repeta răspunsul imun pe care l-ar declanșa împotriva agentului real. Un concept similar ar putea fi aplicat și cancerului, explică Knudsen, cu diferența că, în acest caz, ar fi folosit pentru a trata boala, mai degrabă decât pentru a o preveni.

Celulele canceroase sunt acoperite cu diverse proteine ​​de suprafață. Folosind tehnologia vaccinurilor, cercetătorii ar putea antrena sistemul imunitar al unui pacient să recunoască și să atace aceste proteine, declanșând astfel un răspuns puternic împotriva cancerului specific, explică Knudsen. Există deja unele dovezi preliminare care susțin această abordare: cercetătorii de la Institutul de Cancer Dana-Farber din Statele Unite au creat recent vaccinuri personalizate pentru nouă persoane care suferă de un tip de cancer renal.

După îndepărtarea chirurgicală a tumorilor, pacienții au fost vaccinați pentru a elimina orice celule tumorale reziduale din corpul lor. Într-un studiu publicat în 2025, echipa a raportat că toți cei nouă pacienți au generat un răspuns imun anticancerigen țintit și au rămas fără cancer la ani după operație. Vaccinurile personalizate au arătat, de asemenea, rezultate promițătoare în tratamentul melanomului.

„Intrăm într-o lume nouă. Este însăși definiția medicinei de precizie. Acum am putea fi capabili să dezvoltăm, și foarte rapid, strategii de vaccinare specifice tumorii pe care o are fiecare pacient”, spune Knudsen.

În ciuda acestui entuziasm, mai este mult de parcurs. Sunt necesare studii suplimentare pentru a valida unele dintre metodele promițătoare investigate, precum și pentru a ne îndrepta către un viitor în care medicii pot atribui cu precizie și fiabilitate fiecărui pacient cel mai eficient tratament împotriva cancerului său specific.

„Au apărut multe noi ținte și agenți terapeutici promițători, dar aceștia nu au reușit să depășească fazele inițiale ale studiilor clinice”, avertizează Demaria.

Este posibil ca un subgrup de pacienți să nu răspundă la niciun tip de imunoterapie, subliniază Díaz. Diferite tipuri de cancer posedă diferite „superputeri” care le permit să crească și să prospere; în consecință, sistemul imunitar este un adversar mai eficient împotriva unora dintre ele decât împotriva altora.

Chimioterapia, anacronică?

Totuși, pentru pacienții care răspund la tratament, imunoterapia se dovedește deja a fi un instrument capabil atât să salveze vieți, cât și să le transforme radical. Sideris, pacienta din New York care a participat la studiul lui Díaz, simte că face parte dintr-un viitor mai promițător pentru oncologie. „Ne îndreptăm într-o direcție magnifică”, spune ea.

„Unul dintre doctori mi-a spus că, în zece ani, orice tip de chimioterapie sau radioterapie va fi la fel de anacronică ca și vărsarea de sânge: ceva complet demodat”, spune el.