Înainte sau după masă? Când se iau vitaminele și suplimentele alimentare

Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică faptul că nu există o regulă universală, iar eficiența suplimentelor depinde de tipul lor, de modul în care sunt absorbite și de interacțiunea cu alimentele.

Multivitaminele – întotdeauna la masă

Multivitaminele sunt utile mai ales în perioadele de oboseală, stres sau alimentație dezechilibrată. Ele se absorb mai bine în timpul mesei, când stomacul este plin, iar toleranța digestivă este mai bună.

Un detaliu esențial: vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că au nevoie de grăsimi pentru a fi metabolizate eficient. Și vitamina C, care crește aciditatea gastrică, este indicat să fie luată în timpul mesei, nu pe stomacul gol.

Omega 3 – niciodată pe stomacul gol

Acizii grași omega 3 sunt esențiali pentru:

sănătatea cardiovasculară

funcțiile cerebrale

echilibrul nervos

sensibilitatea la insulină

Organismul nu îi poate produce și nici nu îi stochează, așa că aportul trebuie să fie constant. Luați omega 3 la începutul sau în timpul mesei, deoarece administrarea pe stomacul gol poate provoca reflux sau disconfort digestiv.

Probioticele – când stomacul este „liniștit”

Probioticele sunt un caz aparte. Pentru ca bacteriile benefice să supraviețuiască acidității gastrice, ele trebuie luate dimineața, la trezire sau cu o oră înainte de masă sau la două ore după masă

Cu alte cuvinte, pe stomacul gol, când tubul digestiv este în repaus.

Plantele și adaptogenele – depinde de tip

Nu toate suplimentele din plante se iau la fel:

Ginsengul se absoarbe mai bine în timpul mesei

Curcuma are efect antiinflamator maxim atunci când este asociată cu alimente bogate în grăsimi

Rhodiola, ashwagandha și alte adaptogene se iau între micul dejun și prânz, pentru a nu intra în competiție cu digestia alimentelor

Magneziu și melatonină – aliații serii

Magneziul are un rol major în relaxarea musculară și reglarea sistemului nervos. Este recomandat seara, în timpul mesei, pentru a reduce stresul acumulat peste zi și a evita iritația gastrică

Tot seara se administrează și melatonina, ideal cu un pahar de lapte, care îi poate îmbunătăți absorbția. În schimb, vitamina C ar trebui evitată seara, deoarece are efect energizant.

Fierul – atenție la asocieri

Fierul este esențial în anemie, dar eficiența lui depinde enorm de ce mâncăm sau bem:

cafeaua și ceaiul scad absorbția

vitamina C o poate tripla

gătitul cu sos de roșii, lămâie sau oțet crește utilizarea fierului din alimente și suplimente

Suplimentele nu sunt „pastile magice”, iar momentul administrării contează la fel de mult ca produsul în sine. Luate corect, ele pot sprijini sănătatea; luate la întâmplare, pot fi ineficiente sau chiar iritante.

Așa cum subliniază și dr. Mihaela Bilic, cheia este adaptarea: suplimentul potrivit, la momentul potrivit, în funcție de nevoile fiecăruia.