Încărunțirea părului ar putea fi un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a oamenilor de știință!

Încărunțirea părului – considerată adesea un simplu semn al înaintării în vârstă – ar putea în realitate să fie o dovadă că organismul activează o cale de apărare împotriva cancerului, arată un nou studiu citat de Live Science. Concluziile au fost formulate de oamenii de știință de la Universitatea din Tokyo și publicate în prestigioasa revistă Nature Cell Biology.

Potrivit cercetării, factorii declanșatori ai cancerului, precum radiațiile ultraviolete sau anumite substanțe chimice, pun în mișcare procese biologice care duc la albirea prematură a părului, reducând în același timp riscul de formare a tumorilor.

Cum reacționează celulele stem ale pigmentului la deteriorarea ADN-ului

Cercetătorii au monitorizat celulele stem melanocite (McSCs), responsabile de producerea melaninei – pigmentul care dă culoarea firului de păr. În experimentele pe șoareci, aceste celule au avut două comportamente distincte în fața deteriorării ADN-ului: fie au încetat să se mai dividă, ceea ce a dus la încărunțire, fie au început să se multiplice necontrolat, generând tumori.

Studiul evidențiază modul în care mecanismele de protecție asociate îmbătrânirii apar pentru a preveni acumularea erorilor genetice.

„La fiecare ciclu de regenerare a părului, aceste celule stem melanocite se vor diviza şi vor produce nişte celule mature, diferenţiate”, explică Dot Bennett, biolog celular la City St George's, Universitatea din Londra, care nu a participat la studiu. „Acestea migrează în foliculul de păr şi încep să producă pigment”.

Încărunțirea apare în momentul în care aceste celule nu mai pot genera suficient pigment. „Este un fel de epuizare numită senescenţă celulară”, spune Bennett. „Este o limită a numărului total de diviziuni prin care poate trece o celulă şi pare a fi un mecanism anti-cancer pentru a preveni propagarea necontrolată a erorilor genetice aleatorii dobândite în timp”.

Radiațiile declanșează senescența, substanțele cancerigene o blochează

Coordonatoarea studiului, profesoara Emi Nishimura, a analizat modul în care celulele stem ale pigmentului reacționează când ADN-ul este deteriorat. Expunerea la radiații ionizante a determinat celulele să intre în senescență – un proces ce oprește diviziunea celulară. Rezervele de celule stem s-au epuizat, părul a albit, dar riscul de cancer a scăzut.

Prin faptul că împiedică divizarea celulelor cu ADN modificat, senescența oprește transmiterea mutațiilor, reducând probabilitatea apariției tumorilor.

Pe de altă parte, expunerea la substanțe chimice cancerigene, precum DMBA, a blocat acest mecanism protector. Foliculii și-au păstrat celulele stem și, implicit, culoarea părului, însă replicarea necontrolată a ADN-ului deteriorat a dus la formarea de tumori.

Următorul pas: testarea mecanismului la oameni

Cercetătorii intenționează acum să reproducă aceste rezultate pe foliculi de păr umani pentru a confirma relevanța descoperirilor.

Studiul aduce astfel o perspectivă nouă asupra procesului de încărunțire, sugerând că albirea părului ar putea fi un indicator al unei reacții protective a organismului la nivel celular.

Agerpres