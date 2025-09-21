Insomnia cronică: De ce nu poți dormi și cum îți poți recupera nopțile liniștite

Insomnia cronică, o tulburare frecventă, dar subestimată

Ai respectat toate regulile de igienă a somnului – ai făcut mișcare, ai luat cina devreme, ai citit câteva pagini dintr-o carte și te-ai pus în pat la timp – dar, cu toate acestea, te trezești în toiul nopții cu gândurile alergând în toate direcțiile. „Dacă plouă la nunta mea de anul viitor? Oare mi-am deranjat prietena când i-am cerut să aibă grijă de animalul meu de companie?”

Dacă aceste scenarii îți sună cunoscut, nu ești singur. Aproximativ 1 din 10 persoane suferă de insomnie cronică, explică dr. Shalini Paruthi, co-director al Centrului de Medicină și Cercetare a Somnului de la Spitalul St. Luke’s din Missouri.

Potrivit specialiștilor, insomnia devine cronică atunci când îți ia mai mult de 30 de minute să adormi sau să readormi de cel puțin trei ori pe săptămână, timp de peste trei luni, și când acest lucru îți afectează viața de zi cu zi prin probleme de concentrare, oboseală sau schimbări de dispoziție, potrivit CNN.

De ce apare insomnia?

Cauzele pot fi multiple: stres, anxietate, depresie, perioade de doliu, probleme medicale sau chiar sindromul picioarelor neliniștite. Această din urmă afecțiune este adesea trecută cu vederea, deși senzația de neliniște și nevoia de mișcare a membrelor poate împiedica complet instalarea somnului.

„Insomnia este o tulburare reală și trebuie tratată împreună cu problemele care o declanșează, altfel pacientul nu își poate recăpăta sănătatea mintală”, spune dr. Paruthi.

Ce să faci dacă nu poți adormi

Cel mai mare greșeală pe care o poți face este să rămâi în pat și să te frustrezi, avertizează dr. Rachel Salas, neurolog la Johns Hopkins Center for Sleep and Wellness.

Specialiștii recomandă să te ridici din pat dacă nu ai adormit în 15-20 de minute și să faci o activitate relaxantă – citește câteva pagini la lumina unei lanterne, ascultă muzică liniștitoare sau sunete din natură. Important este să eviți telefonul, televizorul sau activitățile solicitante, precum spălatul hainelor sau verificarea e-mailurilor de la muncă.

Totuși, păstrează o oră fixă de culcare, chiar dacă nu te simți somnoros. Ritmul neregulat al somnului poate avea aceleași efecte negative ca lipsa somnului, chiar dacă reușești să dormi multe ore într-o noapte.

Tratament și soluții pe termen lung

Corectarea igienei somnului și terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie sunt metode eficiente, dar rezultatele pot apărea după câteva săptămâni. Pentru nopțile de criză, medicii recomandă discuția cu un specialist pentru a găsi tratamentul medicamentos potrivit.

Dacă, în ciuda celor șapte-opt ore dormite, continui să te simți obosit, este posibil să suferi de o altă tulburare de somn care necesită investigații medicale.

„Somnul este vital pentru memorie, imunitate și starea generală de sănătate. Dacă observi că nu te odihnești, chiar dacă dormi suficient, consultă un medic”, subliniază dr. Salas.

Top 5 lucruri pe care să NU le faci când nu poți dormi

1. Nu rămâne în pat mai mult de 20 de minute

Stresul din timpul în care te foiești în pat întărește legătura dintre dormitor și frustrare, nu dintre dormitor și somn. Ridică-te, fă o activitate calmă, apoi încearcă din nou să adormi.

2. Nu verifica telefonul sau televizorul

Ecranele emit lumină albastră care inhibă melatonina, hormonul somnului, și îți amână ora de culcare.

3. Nu face activități solicitante

Nu spăla haine, nu face ordine și nu răspunde la e-mailuri de la muncă. Acestea îți activează creierul și îți fac și mai greu să adormi.

4. Nu schimba ora de culcare în fiecare seară

Un program de somn neregulat păcălește ceasul biologic și te face să te simți obosit chiar dacă dormi suficient.

5. Nu ignora insomnia cronică

Dacă lipsa somnului persistă mai mult de trei luni și îți afectează viața zilnică, consultă un medic sau un specialist în somn.