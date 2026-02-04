Mister dezvălit în medicină: De ce medicamentele de colesterol provoacă dureri musculare?

Acum, cercetătorii de la Universitatea Columbia și Universitatea din Rochester din SUA au dezvăluit că simptomele musculare asociate statinelor (SAMS), cum ar fi durerile și oboseala, rezultă dintr-un aflux de calciu în celulele musculare, ceea ce duce la deteriorarea țesuturilor și la complicații potențial letale.

Cum reduc statinele colesterolul

Statinele funcționează prin blocarea unei enzime necesare pentru biosinteza colesterolului în ficat. Drept urmare, nivelurile de colesterol LDL „rău” sunt reduse în sânge, ajutând la prevenirea uneia dintre principalele cauze ale mortalității: bolile cardiovasculare, cum ar fi ateroscleroza, acumularea de depozite de grăsime în vasele de sânge.

Efect secundar dureros al statinelor

Dar statinele afectează și moleculele „în afara țintei”, inclusiv o proteină numită receptor 1 de rianodină (RyR1). RyR1 este un canal sau o poartă în formă de ciupercă, situată pe reticulul sarcoplasmatic, o structură asemănătoare unei pânze care înconjoară fibrele musculare.

RyR1 acționează ca un paznic la un club, deschizând sau închizând ușa pentru a permite ionilor de calciu să curgă prin mușchi. Acest flux de calciu este un proces esențial care mediază contracțiile musculare.

Folosind șoareci ca modele, cercetătorii au observat modul precis în care statinele se leagă de RyR1, folosind o tehnică de imagistică, numită crio-microscopie electronică (crio-EM).

Crio-EM implică congelarea rapidă a probelor biologice și apoi explozia lor cu fascicule de electroni. Modelul de deviere al electronilor dezvăluie structuri minuscule, permițând oamenilor de știință să creeze imagini 3D extrem de detaliate ale unor substanțe, precum proteinele, și să vizualizeze moleculele lor constitutive.

Simptomele adverse ale medicamentelor de scădere a colesterolului

Totuși, medicamentele care scad colesterolul, cum ar fi simvastatina, pot menține aceste porți deschise, permițând ionilor de calciu să se infiltreze în celulele musculare, ceea ce poate fie deteriora direct mușchii, fie declanșa enzime care îi degradează.

Drept urmare, utilizatorii de statine pot experimenta dureri persistente, slăbiciune, sensibilitate și crampe. Problema este exacerbată la persoanele cu mutații RyR1, care pot experimenta, de asemenea, episoade de hipertermie malignă (o supraîncălzire severă declanșată de medicamente) sau slăbiciune a diafragmei, ceea ce duce la o funcție pulmonară redusă și tulburări respiratorii.

În cazuri rare, dar potențial letale, efectele secundare ale statinelor pot induce rabdomioliză, un sindrom grav în care țesuturile musculare se rup și se scurg în fluxul sanguin, culminând cu insuficiență renală.

Miozita necrozantă mediată de autoimună (IMNM), la fel de oribilă, poate apărea și ea rar, o afecțiune în care sistemul imunitar se întoarce împotriva propriilor țesuturi și distruge mușchii.

Explicația despre porțile de calciu permeabile s-ar putea să nu se aplice tuturor cazurilor de SAMS, dar acum, că înțelegem acest mecanism, ar putea ajuta la identificarea persoanelor cu risc de intoleranță la statine.

Aproximativ 40 de milioane de adulți iau statine numai în SUA, iar aproximativ 10% dintre persoanele tratate prezintă SAMS.

„Am avut pacienți cărora li s-au prescris statine și au refuzat să le ia din cauza efectelor secundare. Este cel mai frecvent motiv pentru care pacienții renunță la statine, și este o problemă foarte reală care necesită o soluție”, spune autorul principal al studiului, Andrew Marks, cardiolog la Colegiul de Medici și Chirurgi Vagelos al Universității Columbia.

Care sunt soluțiile

Cercetătorii evidențiază două opțiuni promițătoare. Prima este reproiectarea statinelor astfel încât acestea să nu se lege de RyR1, dar să inhibe în continuare producția de colesterol în ficat.

Alternativ, când cercetătorii au tratat șoareci intoleranți la statine cu Rycal, o clasă experimentală de medicamente utilizate pentru tratarea pacienților cu boli musculare rare, au reușit să închidă porțile de calciu RyR1 permeabile și să prevină slăbiciunea musculară indusă de simvastatină, notează sciencealert.com.

