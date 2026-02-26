Grindeanu: Uniunea „Salvador” România ar trebui să-și schimbe propunerea de Avocat al Poporului

Grindeanu a afirmat că „Uniunea Salvador-România ar trebui să-și schimbe propunerea și, de asemenea, să-și schimbe propunerea de Avocat al Poporului sau doamna Rizoiu să renunțe la pensie specială”.

„Dacă lucrurile astea se vor întâmpla, nu am niciun fel de problemă să votez propunerea USR. Dar eu cred că-i de bun-simț să ieși din zona asta de ipocrizie de care dau dovadă acești...”, a adăugat liderul PSD.

Președintele PSD a susținut că partidul său a venit încă din septembrie cu propuneri de relansare economică, însă acestea ar fi fost ignorate timp de șapte luni.

„Am venit în septembrie cu aceste propuneri. Le-am prezentat la partid și public. Nu sunt luate în seamă decât după vreo șapte luni. Deși am spus de atunci că dacă nu facem aceste măsuri de relansare vom intra în recesiune și lucrurile, din punct de vedere economic, vor sta prost. De-abia după șapte luni au fost luate în considerare”, a declarat el.

Grindeanu a enumerat și alte situații în care, potrivit acestuia, punctele de vedere ale PSD nu ar fi fost luate în considerare, inclusiv solicitarea de schimbare a ministrului Mediului și rezervele exprimate față de anumite acorduri externe.

„Eu am spus și am spus și public acest lucru că nu vom vota dacă se va păstra această propunere. Dacă vor veni cu o altă propunere care nu are pensie specială, așa cum are doamna Rizoiu sau dacă doamna Rizoiu renunță, n-avem o problemă. Dar știți, ipocrizia asta e așa de frumoasă când vine din partea acestui partid. S-a întemeiat partidul pe niște principii principii din acestea politici publice fără pensii speciale. (...) Iar când îi să propui oameni, vii și propui pe unul cu pensie specială ca avocat al poporului sau vii și propui pe unul cu pensie specială la uzina SADU”, a mai spus Grindeanu despre USR.

(sursa: Mediafax)