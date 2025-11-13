Te trezești noaptea cu senzația că mori de foame? Află adevăratul motiv și ce trebuie să faci!

Foamea este o reacție naturală a organismului, dar uneori corpul își pierde echilibrul între momentele când ar trebui să mănânce și cele când are nevoie de odihnă. De regulă, apetitul atinge un vârf seara și scade în timpul nopții, însă dacă te trezești în mijlocul somnului cu o senzație puternică de foame, e posibil ca organismul tău să îți transmită că îi lipsește ceva.

Potrivit experților citați de Healthline.com, senzația de foame nocturnă poate fi influențată de stilul de viață, alimentație, dar și de anumite afecțiuni sau tratamente medicale. În majoritatea cazurilor, problema poate fi rezolvată prin mici ajustări ale dietei și programului zilnic.

Alimentația dezechilibrată, principalul vinovat

Unul dintre motivele principale pentru care te trezești înfometată este consumul de alimente bogate în zahăr sau amidon înainte de culcare. „Dacă consumi alimente bogate în amidon sau zahăr înainte de culcare, acest lucru poate provoca o creștere a nivelului de zahăr din sânge”, arată cei de la Healthline.com.

Pancreasul eliberează apoi insulină, care transmite celulelor să absoarbă zahărul din sânge, determinând o scădere bruscă a glicemiei și, implicit, senzația de foame, potrivit catine.ro.

Cercetările mai arată că mâncatul în afara ritmului natural de lumină și întuneric poate reduce producția hormonilor de sațietate — leptina și grelina — ceea ce te face să mănânci mai mult.

Ce poți mânca înainte de culcare

Specialiștii recomandă evitarea alimentelor procesate și a meselor grele înainte de somn. În schimb, poți alege o gustare ușoară, care să conțină proteine sau fibre.

„O băutură bogată în proteine poate ajuta la satisfacerea foamei și la îmbunătățirea metabolismului de dimineață”, spun experții.

Lipsa somnului și efectele asupra poftei de mâncare

Nopțile nedormite afectează reglarea zahărului din sânge și pot amplifica senzația de foame. Studiile arată că diabetul de tip 2 și problemele de somn sunt adesea legate între ele, iar efectele pot fi bidirecționale.

Deficitul de somn determină creșterea nivelului de ghrelin, hormonul responsabil pentru inducerea senzației de foame. De aceea, specialiștii recomandă adulților să doarmă între 7 și 9 ore pe noapte.

Dacă ai dificultăți în a adormi sau te trezești frecvent, încearcă să îți îmbunătățești igiena somnului – evită ecranele înainte de culcare, menține o temperatură confortabilă în dormitor și respectă un program regulat.

Dacă aceste măsuri nu ajută, medicii recomandă o evaluare medicală.

Stresul – un alt declanșator al poftelor nocturne

Pe lângă lipsa somnului, stresul joacă un rol esențial în apariția poftelor alimentare. „Stresul este cunoscut pentru faptul că provoacă pofte de mâncare”, explică experții. Nivelurile ridicate de cortizol determină organismul să elibereze zahăr în sânge pentru a oferi un plus de energie, activând răspunsul de tip „luptă sau fugi”.

Pentru a combate acest efect, specialiștii recomandă tehnici de relaxare precum yoga, meditația și exercițiile de respirație, care pot reduce stresul și pot preveni creșterea bruscă a nivelului de zahăr din sânge după mese.

Dacă te trezești noaptea înfometată, nu e doar o întâmplare. Poate fi un semnal că organismul tău are nevoie de echilibru – fie în alimentație, fie în rutină. Alege gustări sănătoase seara, dormi suficient și gestionează stresul. Astfel, corpul tău își va regăsi ritmul natural între foame și odihnă.