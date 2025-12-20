Greșeala pe care o faci dimineața și care îți distruge colesterolul. Medicii trag un semnal de alarmă

Obiceiul de dimineață care îți poate crește colesterolul fără să-ți dai seama

Ai auzit, probabil, că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Experții în sănătatea inimii spun că acest sfat nu este un mit, mai ales când vine vorba despre colesterol. Un obicei frecvent dimineața, practicat de aproximativ 15% dintre adulți, poate avea efecte negative tăcute asupra inimii, potrivit Eating Well.

Obiceiul surprinzător care afectează colesterolul: săritul peste micul dejun

Mulți oameni cred că diminețile lor sunt sănătoase. Însă săritul peste micul dejun — chiar și atunci când duce la o ușoară scădere în greutate — este asociat constant, în studii, cu niveluri mai ridicate de colesterol.

Specialiștii explică de ce această rutină aparent inofensivă poate deveni un risc real pentru sănătatea cardiovasculară.

De ce săritul peste micul dejun crește colesterolul

1. Dereglează ceasul biologic al organismului

Micul dejun joacă un rol important în reglarea ritmului circadian, adică ceasul intern al corpului. Acesta controlează, printre altele, metabolismul grăsimilor.

Atunci când nu mănânci dimineața, pot apărea modificări la nivelul genelor și enzimelor care reglează colesterolul.

„Fără masa de dimineață, ficatul activează mai intens enzima HMG-CoA reductază, responsabilă de producția colesterolului, ceea ce duce la creșterea LDL și a colesterolului total”, explică nutriționista Michelle Routhenstein.

În mod normal, sinteza colesterolului atinge un vârf dimineața, iar micul dejun ajută la „tamponarea” acestui proces.

2. Favorizează mâncatul excesiv mai târziu în zi

Săritul peste micul dejun poate declanșa modificări hormonale care cresc pofta de mâncare. Hormonii foamei și sațietății — leptina și grelina — sunt afectați, ceea ce poate duce la rezistență la insulină și dificultăți în eliminarea colesterolului din sânge.

„Mulți pacienți ajung să ronțăie alimente bogate în grăsimi și carbohidrați mai târziu în zi fără să-și dea seama că totul pornește de la lipsa micului dejun”, spune cardiologul Randy Gould.

Chiar dacă unele studii arată că săritul peste micul dejun poate reduce aportul caloric total, nivelurile de colesterol rămân mai mari, indiferent de calorii.

3. Scade calitatea generală a dietei

Persoanele care nu mănâncă dimineața tind să consume mese mai mari și mai sărace nutrițional ulterior. Acestea sunt adesea bogate în grăsimi saturate și carbohidrați rafinați, factori cunoscuți pentru creșterea colesterolului „rău” (LDL).

Studiile arată că:

copiii care sar peste micul dejun consumă mai multă sare și grăsimi;

adulții care iau un mic dejun consistent au un aport mai mare de fibre, vitamine și minerale;

cei care mănâncă dimineața consumă mai puțin zahăr, grăsimi saturate și alcool.

Rutina de dimineață care ajută la scăderea colesterolului

Nu este nevoie de schimbări radicale. Specialiștii recomandă pași mici, ușor de integrat:

Amână folosirea telefonului

Evită ecranele în primele 10–30 de minute. Stresul matinal crește nivelul cortizolului, hormon care poate stimula producția de colesterol.

Mănâncă un mic dejun echilibrat

Alege alimente bogate în fibre și proteine:

ovăz sau cereale integrale,

fructe proaspete,

iaurt, ouă sau alte proteine slabe.

Fă puțină mișcare

O plimbare, stretching sau exerciții ușoare îmbunătățesc circulația și ajută la reglarea colesterolului.

Redu stresul

Respirația conștientă, jurnalul sau câteva minute de liniște pot avea un impact major asupra sănătății inimii.

Concluzia experților

Săritul peste micul dejun poate părea o economie de timp, dar costul pentru sănătatea inimii poate fi mare. Un mic dejun bogat în fibre și proteine, sărac în zahăr și grăsimi saturate, ajută la stabilizarea energiei, controlul colesterolului și prevenirea supraalimentării.