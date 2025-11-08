Descoperire medicală majoră: O pastilă ar putea proteja femeile de cancerul de sân

Pastila de a doua zi, o nouă speranță în prevenirea cancerului de sân

O descoperire revoluționară ar putea schimba modul în care femeile cu risc crescut de cancer mamar își protejează sănătatea. Cercetătorii britanici au demonstrat că o formă a pastilei de a doua zi, care conține ulipristal acetat, ar putea preveni apariția cancerului de sân la femeile tinere predispuse genetic.

Medicamentul, oferit în prezent gratuit prin sistemul public de sănătate din Marea Britanie (NHS), blochează efectele hormonului progesteron – un factor esențial în dezvoltarea cancerului mamar. Studiul arată că acest tratament provoacă modificări benefice în țesutul mamar, reducând densitatea și rigiditatea sânilor – condiții care pot împiedica dezvoltarea celulelor canceroase.

Studiu de pionierat realizat la Universitatea din Manchester

Cercetarea, publicată în revista Nature, a fost realizată între 2016 și 2019 pe un grup de 24 de femei cu vârste între 34 și 44 de ani, toate cu risc genetic crescut de cancer mamar. Acestea au primit tratament cu ulipristal acetat timp de 12 săptămâni, fiind supuse ulterior la biopsii, analize de sânge și investigații RMN, potrivit Mirror.

Rezultatele au arătat o reducere semnificativă a densității sânilor, în special în rândul femeilor care aveau inițial o densitate ridicată a țesutului mamar.

„Suntem profund recunoscători femeilor care au participat la acest studiu. Cercetarea noastră arată că progesteronul joacă un rol critic în dezvoltarea cancerului de sân la persoanele cu risc crescut. Prin blocarea acțiunii sale, ulipristal acetatul și alți anti-progestini ar putea deveni tratamente preventive promițătoare pentru femeile expuse riscului”, a declarat dr. Sacha Howell, oncolog la Universitatea din Manchester și spitalul The Christie.

Speranță pentru femeile care aleg prevenția radicală

Descoperirea oferă o alternativă mult mai puțin invazivă pentru femeile care, până acum, aveau doar două opțiuni pentru a reduce riscul de cancer de sân: terapia hormonală pe termen lung – care poate avea efecte secundare severe, sau mastectomia preventivă.

Un exemplu este Grace Burton, o tânără de 27 de ani din Londra, care a ales să își facă o dublă mastectomie preventivă după ce a descoperit, la 21 de ani, că poartă mutația genetică BRCA1.

„Cancerul de sân a avut un impact uriaș asupra familiei mele – atât mama, cât și mătușa mea au fost diagnosticate. Pentru mine, decizia de a face operația preventivă a fost grea, dar necesară. De aceea, această nouă cercetare este atât de importantă – oferă speranță altor femei care, într-o zi, ar putea avea opțiuni mai puțin invazive pentru a-și proteja sănătatea.”

„Posibilitatea de a preveni cancerul de sân înainte ca el să apară este incredibilă. Mă face să sper că generațiile viitoare nu vor fi nevoite să ia aceleași decizii dificile și vor trăi cu mai puțină teamă.”

Un pas înainte în prevenția cancerului mamar

Dr. Simon Vincent, director științific al organizației Breast Cancer Now, care a finanțat cercetarea, subliniază importanța acestui pas:

„Avem nevoie disperată de tratamente mai bune pentru reducerea riscului de cancer mamar, care să nu afecteze calitatea vieții. Explorarea medicamentelor deja existente, care pot fi utilizate în scop preventiv, este esențială.”

El adaugă că sunt necesare studii mai ample și pe termen lung pentru a confirma eficiența medicamentului în prevenirea cancerului de sân la femeile cu risc genetic crescut.

Cercetarea ar putea deschide calea către prima terapie medicamentoasă non-invazivă pentru prevenirea cancerului de sân, oferind speranță miilor de femei din întreaga lume care trăiesc cu teama moștenirii genetice a acestei boli devastatoare.