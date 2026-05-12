Pericolele primăverii: Ce trebuie să știi despre viroze și căpușe. Explicațiile unui medic

Afecțiuni de primavară și cum să le eviți

Primăvara, pot persista infecțiile respiratorii, precum sinuzite, rinite, faringite, laringite, traheobronșite sau pneumonii, mai ales legate de schimbările climaterice extreme: cald-rece, umiditate.

Sunt posibile mai multe episoade diareice, la copii mai ales, produse de virusuri, precum rotavirus, adenovirus, enterovirusuri, sau toxiinfecții alimentare, fiind recomandată evitarea consumului de maioneză din ouă nepreparate termic, brânză din lapte nepasteurizat, alimente incorect depozitate.

Pot apărea, de asemenea, cazuri de boli eruptive, varicelă de exemplu, infecții streptococice, precum scarlatină sau la adult erizipel, conjunctivite virale sau bacteriene. Nu lipsesc nici infecțiile severe (sepsis), infecțiile urinare, meningitele virale sau bacteriene, hepatitele.

Ce trebuie să știi despre căpușe

Referitor la căpușe, nu transmit toate bacterii, virusuri, sau paraziți, responsabile de îmbolnăviri la om. Maxim 5% dintre acestea au un bagaj infecțios, dar din păcate nu în toate cazurile, persoanele expuse accidental la mușcături de căpușă, identifică mușcătura: căpușa se poate desprinde înainte de a fi descoperită de persoana înțepată accidental.

Cea mai frecventă afecțiune asociată mușcăturii de căpușă, este boala Lyme, produsă de mai multe specii de Borrellia, dar căpușele transmit și alte tipuri de agență infecțioși, precum virusul encefalitei de căpușă, Anaplasma, Erlichia, Babesia, Rickettsia, virusul Powassan etc.

Ce să faci dacă ai fost mușcat de o căpușă

Dacă ai fost mușcat de o căpușă, se recomandă prezentarea la medic: la medicul de familie sau la Serviciul de Urgență, pentru extragerea corectă, completă a căpușei. Medicul va decide profilaxia, care înseamnă o doză de antibiotic adecvat vârstei, comorbidităților pacientului, gravidității etc., cu un antibiotic eficient pentru Borrellia.

Recomandarea este de a observa zona, pentru următoarele 30 zile, boala Lyme apărând după minim 2-3 zile, ca o zonă roșie, rotundă, în jurul mușcăturii, cu un diametru de aproximativ 3 cm și cu tendința la creștere în dimensiuni (așa-numitul eritem migrator). Foarte rar, unele persoane pot avea febră, dureri musculare, cefalee ca manifestări ale borreliozei, pentru care este nevoie de un tratament antibiotic mai prelungit. Boala Lyme, tratată corect, este vindecată, rămâne limitată la aceste manifestări, nu evoluează spre paralizii, afectare cardiacă sau a sistemului nervos, lucrurile de care se sperie populația cel mai frecvent.

Pericolul virozelor respiratorii

Despre virozele respiratorii, în perioada aceasta nu mai sunt în circulație virusurile gripale în emisfera nordică, afecțiunile respiratorii fiind date de rhinovirusuri, virusul sincițial respirator, adenovirusuri, dar și de bacterii precum pneumococul, un streptococ cu afinitate pentru tractul respirator, responsabil mai ales de pneumonii, alți streptococi, stafilococi, hemofili sau de alte tipuri de bacterii atipice, precum Mycoplasma, Chlamydia, Legionella etc.

Persoanele cu afecțiuni cronice respiratorii, au un risc mai mare de a prezenta agravarea afecțiunilor preexistente, de aceea este nevoie de o atentă supraveghere medicală a acestora.

Pentru că riscurile pot fi legate și de călătorii, recomand persoanelor care vor pleca în concedii să se informeze din timp asupra riscurilor din zona turistică spre care se îndreaptă și să opteze pentru măsurile de prevenție specifice, recomandate de OMS.