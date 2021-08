Pericolul din vaccinul anti COVID-19 produs de AstraZeneca

Vaccinul anti COVID-19 produs de AstraZeneca împreună cu Universitatea Oxford poate dezvolta un sindrom rar de formare a unor cheaguri de sânge care provoacă decesul. Cercetătorii din Marea Britanie au constatat că această afecțiune, dezvoltată după administrarea primei doze, a afectat oameni tineri și sănătoși, scrie theguardian.

La vârstele sub 50 de ani, acest sindrom apare la circa o persoană din 50.000 care au primit vaccinul, iar acest număr scade la unul din 100.000 la cei care au mai mult 50 de ani.

Însă riscul de apariție a acestor cheaguri de sânge este mult mai mare la trecerea prin boală, peste 20% dintre pacienții internați cu COVID-19 prezentând acest sinndrom.

Au fost studiate 220 de persoane confirmate, care s-au prezentat la spitalele din Regatul Unit, în perioada 22 martie - 6 iunie 2021.

„Este important să subliniem că acest tip de reacție la vaccinul Oxford/AstraZeneca este foarte rar. Însă pentru cei care dezvoltă cheaguri de sânge, rezultatele pot fi devastatoare. Afectează adesea persoanele tinere, sănătoare, care în urma vaccinări riscă să moară. Este foarte periculos atunci când pacientul are un număr scăzut de trombocite și sângerări în creier.”, a spus dr. Sue Pavord, consultant hematolog la Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust și autorul principal al analizei, publicate în New England Journal of Medicine.

”Poate afecta pe oricine”, a precizat și Beverley Hunt, profesor de tromboză și hemostază la King’s College din Londra.

50% din cazurile studiate nu au prezentat nicio boală medicală anterioară și nu par să existe factori individuali de risc pentru acest sindrom, potrivit lui Hunt. Cercetătorii au descoperit că sindromul trombocitopenie imunitară, indusă de vaccin, și tromboză (VITT) a ucis 23% din cazurile analizate.

Acest risc de deces crește la 73% pentru pacienții cu un număr foarte scăzut de trombocite și sângerări cerebrale după formarea de cheaguri de sânge în creier. VITT este similar cu afecțiunea raportată uneori la pacienții tratați cu heparină, dar pare a fi „mai agresivă decât cu ceea ce eram familiarizați cu noi”, a spus Pavord. Cercetătorii au definit VITT pe baza a cinci criterii, inclusiv debutul simptomelor la 5 până la 30 de zile după vaccinare, un număr scăzut de trombocite și prezența confirmată unui cheag de sânge.

Deși există și rapoarte ale unor efecte secundare rare de coagulare a sângelui după vaccinul Pfizer/BioNTech, sindromul VITT este asociat doar cu tratamentul Astrazeneca.

„Ne-am păstrat mintea deschisă. Reacțiile la vaccinul Pfizer nu a îndepinit criteriile pentru VITT la, cazurile pe care le-am studiat”, a spus dr. Catherine Bagot, consultant hematolog la Glasgow Royal Infirmary și lector la Universitatea din Glasgow.

La începutul lunii mai, Comitetul mixt pentru Vaccinare și Imunizare (JCVI) a recomandat ca persoanelor cu vârste sub 40 de ani să li se ofere o alternativă la vaccinul AstraZeneca acolo unde este posibil.

În cele 220 de cazuri confirmate și probabile de VITT din analiză, vârstele au variat între 18 și 79 de ani, cu o medie de 48 de ani. Circa 85% dintre persoane au avut sub 60 de ani. Dar acest lucru nu înseamnă că vaccinul AstraZeneca nu trebuie administrat sub 60 de ani.

„Cercetările publicate în New England Journal of Medicine au fost extrase dintr-un eșantion mic, de 200 de persoane. Dovezile arată că vaccinul AstraZeneca are un profil de siguranță comparabil cu celelalte vaccinuri iar incidența trombozelor este extrem de rară și tratabilă. După prima doză, există 8,1 de astfel de reacții la un milion de persoane, iar pentru a doua doză ratele sunt aceleași cu cele din populația nevaccinată. In plus, există un risc mult mai mare de a avea un eveniment rar de coagulare a sângelui din cauza COVID-19, cu rate de tromboembolism venos de opt ori mai mari, comparativ cu vaccinul. În ansamblu, vaccinurile raman cea mai eficienta protectie impotriva COVID-19 și reprezintă cea mai bună cale de eliminare a acestei pandemii", transmite compania.