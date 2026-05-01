Pericolul invizibil: Obiceiurile zilnice care ne afectează dinții

Medicul stomatolog Sorina Stroe explică faptul că uzura dentară este un proces lent, dar ireversibil, care de multe ori este descoperit abia atunci când apar sensibilități sau modificări vizibile ale dinților.

„Smalțul nu se regenerează, iar pierderea lui este definitivă. Problema începe mult mai devreme decât momentul în care pacientul ajunge la medic”, a explicat aceasta.

Periaj agresiv

Unul dintre factorii majori care contribuie la tocirea dinților este periajul incorect. Deși intenția este menținerea unei igiene riguroase, tehnica greșită poate avea efecte inverse.

Periajul cu presiune mare sau cu periuțe dure poate duce la abraziunea smalțului și retracția gingivală, atrag atenția specialiștii. În timp, pot apărea sensibilitate dentară și modificări estetice ale dinților.

Medicii recomandă utilizarea unei periuțe cu perii moi și adoptarea unui periaj delicat, realizat corect, fără presiune excesivă.

Bruxism

Un alt factor important este bruxismul, scrâșnitul involuntar al dinților, care apare frecvent în timpul somnului și rămâne adesea nediagnosticat.

Potrivit specialiștilor, acest obicei este strâns legat de stres și anxietate, și poate acționa mai puternic decât în timpul masticației obișnuite. Consecințele includ dinți tociți, fisuri, dureri musculare și dureri de cap.

În multe cazuri este recomandată utilizarea unei gutiere de protecție pe timpul nopții.

Alimentație acidă

Și dieta joacă un rol important în degradarea danturii. Consumul frecvent de băuturi acidulate sau alimente acide contribuie la erodarea smalțului.

Specialiștii atrag atenția că periajul imediat după consumul de alimente acide poate agrava efectele, motiv pentru care este recomandată o pauză de cel puțin 30 de minute înainte de igienizarea dinților.

Obiceiuri aparent banale

Folosirea dinților pentru deschiderea ambalajelor sau manipularea obiectelor este un alt comportament care poate produce microtraume.

În timp, aceste gesturi pot provoca fisuri sau chiar fracturi dentare, avertizează medicii, subliniind că dinții nu sunt proiectați pentru astfel de utilizări.

Prevenția, esențială în protejarea danturii

Specialiștii subliniază că uzura dentară este adesea descoperită târzi, deoarece nu provoacă durere în stadiile incipiente. Din acest motiv, controalele stomatologice regulate sunt esențiale pentru identificarea precoce a problemelor.

Intervențiile timpurii pot preveni deteriorări majore și tratamente complexe, atrag atenția medicii, care recomandă monitorizarea periodică a sănătății orale, potrivit longevitymagazine.ro.