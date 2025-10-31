Peste 380.000 de români cu psoriazis rămân în afara evidențelor medicale oficiale

Din păcate, țara noastră se află printre primele locuri în Europa, cu o prevalență estimată la 2-4,9% din populația adultă, adică aproximativ 400.000 de persoane care suferă de psoriazis, iar un procent de 20-30% dintre acești pacienți dezvoltă și artrită psoriazică, care în timp duce la leziuni articulare severe și deformante, care deseori provoacă handicap.

Cu toate acestea, doar 16.451 de pacienți cu psoriazis sunt înregistrați oficial în Registrul Național de Boli Dermato-venerice (2025) ceea ce evidențiază un nivel ridicat de sub-diagnosticare și sub-raportare, în special în mediul rural. Diferențele de acces la terapii moderne, stigmatizarea socială și absența consilierii psihologice reprezintă provocări majore în gestionarea acestei afecțiuni.

Anul acesta, Registrul a consemnat 1.766 de cazuri noi, ajungând la 16.451 de pacienți înregistrați, comparativ cu 14.685 în 2024 și 13.103 în 2023. Dintre acești pacienți, 7.417 sunt femei, 9.034-bărbați, iar 2.040 sunt din București, diferența de 14.411 pacienți fiind raportată la nivelul întregii țări.

”Această creștere cu 1.766 de cazuri noi, nu este doar o cifră statistică, ci o dovadă a faptului că tot mai mulți pacienți ies din anonimat, că tot mai mulți dermatologi raportează, diagnostichează corect și își asumă responsabilitatea pentru managementul unei boli cronice complexe. Dar cifrele ne arată și altceva: că realitatea din teren este de cel puțin 20-30 de ori mai mare. Mii de oameni încă trăiesc în tăcere, fără diagnostic, fără tratament, fără sprijin psihologic. De aceea, misiunea noastră, ca Societate Română de Dermatologie, este una dublă: științifică și umană. Să actualizăm constant ghidurile de diagnostic și tratament, să asigurăm acces echitabil la terapiile moderne biologice și, în același timp, să reconstruim încrederea pacienților în sistem ” a declarat Președintele Societății Române de Dermatologie, Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu.

Acesta a ținut să sublinieze că ”fiecare pacient înregistrat nu este doar o fișă medicală - este o viață recunoscută, o voce care iese din tăcere și fiecare pas pe care îl facem împreună – medici, pacienți, autorități și societate – este un pas spre demnitatea bolnavului de psoriazis, iar astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să transformăm datele în acțiune și statistica în speranță”.

O boală vizibilă prin leziuni, invizibilă prin povara sa emoțională și socială

Psoriazisul este o afecțiune inflamatorie cronică, necontagioasă, caracterizată printr-un ritm accelerat al reînnoirii celulare cutanate. În mod normal, celulele pielii se regenerează într-un ciclu de 28 - 30 de zile, însă la persoanele afectate de psoriazis acest proces are loc în doar 3 - 4 zile. Drept urmare, pielea dezvoltă plăci eritemato-scuamoase, îngroșate, de culoare roz, acoperite de cruste alb-sidefii, semn al unei activități imune intense. Boala afectează în proporții egale femeile și bărbații, cu un debut mediu între 15 și 30 de ani, deși poate apărea la orice vârstă, inclusiv la copii sau persoane vârstnice. Studiile indică două vârfuri de incidență, la 16 - 22 de ani și 57 - 60 de ani.

Cauzele exacte ale psoriazisului nu sunt pe deplin cunoscute, dar cercetările confirmă o componentă genetică și imunologică importantă, accentuată de factori de mediu și de stresul emoțional, care poate precipita apariția sau agravarea bolii. În România, prevalența estimată este de 4,9%, o cifră peste media europeană.

Psoriazisul este mai mult decât o afecțiune a pielii, este o boală sistemică, cu impact psihosocial, profesional și economic semnificativ. Conform datelor recente:

43% dintre pacienți percep boala ca pe o „rușine socială”;

percep boala ca pe o „rușine socială”; 60% prezintă episoade depresive ;

prezintă ; 1 din 3 pacienți a avut cel puțin un gând suicidal ;

a avut cel puțin un ; 50% declară o calitate a vieții redusă din cauza discriminării la locul de muncă ;

declară o din cauza ; 62% se confruntă cu probleme financiare cauzate de costurile bolii.

Pe plan global, psoriazisul afectează peste 125 de milioane de persoane, dintre care 30% dezvoltă artrită psoriazică, 46% dintre formele severe se asociază cu diabetul zaharat, iar 58% cu afecțiuni cardiovasculare.

La nivel mondial, prevalența este estimată la 2-2,6% în rândul populației generale, atingând valori de până la 4,5 milioane de cazuri în SUA, în timp ce țările asiatice, precum Japonia, raportează incidențe semnificativ mai scăzute.

În România, potrivit Registrului Național de boli Dermatovenerice, numărul pacienților cu psoriazis înregistrați a crescut la 16.451 în 2025, față de 14.685 în 2024 și 13.103 în 2023, o creștere de 1.766 de pacienți într-un singur an. Această evoluție pozitivă reflectă o mai bună raportare și adresabilitate medicală, precum și eforturile Societății Române de Dermatologie (SRD) de a aduce boala în centrul dezbaterii publice.

SRD derulează anual campanii de informare și conștientizare în unități de învățământ, spații publice, săli de sport, saloane, plaje și instituții, pentru a combate stigmatizarea și a promova empatia și educația medicală. Rezultatul acestor acțiuni s-a reflectat în timp printr-o creștere constantă a numărului de pacienți care se adresează medicului dermatolog, dar și specialiștilor psihologi și nutriționiști, pentru o abordare integrată a bolii.

terapiile moderne, adevărata vindecare începe cu înțelegerea și cu acceptarea că psoriazisul nu este o pată pe piele, ci o luptă invizibilă pentru demnitate și echilibru.

Psoriazisul a fost declarat de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a 5-a cea mai importantă boală cronică netransmisibilă, alături de boli precum diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare sau respiratorii. De peste 20 ani, la nivel global, în 56 de țări, printre care se numără și România, data de 29 Octombrie este dedicată bolnavilor de psoriazis.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, psoriazisul este recunoscut din 2014 ca o problemă majoră de sănătate publică. Boala afectează peste 125 de milioane de oameni la nivel global, iar în România, prevalența este estimată la 2–4,9% din populația adultă, adică aproximativ 400.000 de persoane.

Culorile mov și portocaliu – simboluri internaționale ale Zilei Mondiale a Psoriazisului – vor lumina în această seară, între orele 18:00 și 24:00, câteva dintre cele mai emblematice clădiri ale Capitalei: Casa Poporului, Opera Națională București, Muzeul Național de Artă al României și Clădirea Primăriei Capitalei.