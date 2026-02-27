Premieră în medicina românească: Implant revoluționar pentru a evita operația pe cord deschis la Spitalul Floreasca

Intervenția, efectuată împreună cu un medic polonez, a presupus implatarea unui clip PASCAL, o premieră în România pentru cazuri de insuficiență mitrală severă, potrivit observatornews.ro.
Ce este implantul PASCAL
Procedura minim invazivă, dar dificil de realizat, s-a realizat pe o pacientă cu risc crescut pentru chirurgia cardiacă clasică.
Dispozitivul PASCAL Precision, fabricat din nitinol și material textil, a fost introdus prin vena femurală, prinzând valvele mitrale pentru a bloca refluxul sângelui. Rezultatul? Reducerea simptomelor de insuficiență cardiacă, îmbunătățirea calității vieții și evitarea operației pe cord deschis.
Cine a realizat intervenția
Echipa multidisciplinară românească a fost formată din prof. univ. dr. Horațiu Moldovan (chirurg cardiovascular), dr. Cosmin Mihai (chirurg intervenționist), dr. Andrada Guță (cardiolog imagist), alături de specialiștii ATI dr. Cătălina Negoită și dr. Mirela Tiglis, plus rezidenți în chirurgie cardiovasculară. Aceștia au fost asistați de dr. Jerzy Pregowski, cardiolog intervenționist polonez.
Pacienta evoluează favorabil post-operator.
Această intervenție transcateter inovatoare marchează un pas important în tratamentul afecțiunilor cardiace complexe în România, rezervat pacienților fragili.