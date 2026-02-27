x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Starea de sanatate Premieră în medicina românească: Implant revoluționar pentru a evita operația pe cord deschis la Spitalul Floreasca

Premieră în medicina românească: Implant revoluționar pentru a evita operația pe cord deschis la Spitalul Floreasca

de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   18:15
Premieră în medicina românească: Implant revoluționar pentru a evita operația pe cord deschis la Spitalul Floreasca
Sursa foto: observatornews.ro/Medicii de la Spitalul Floreasca au realizat un implant PASCAL la o pacientă de 71 de ani.

Medicii de la Spitalul de Urgență Floreasca din București au realizat cu succes o operație extrem de rară și complicată, salvând viața unei paciente de 71 de ani.

Intervenția, efectuată împreună cu un medic polonez, a presupus implatarea unui clip PASCAL, o premieră în România pentru cazuri de insuficiență mitrală severă, potrivit observatornews.ro.

Ce este implantul PASCAL

Procedura minim invazivă, dar dificil de realizat, s-a  realizat pe o pacientă cu risc crescut pentru chirurgia cardiacă clasică.

Dispozitivul PASCAL Precision, fabricat din nitinol și material textil, a fost introdus prin vena femurală, prinzând valvele mitrale pentru a bloca refluxul sângelui. Rezultatul? Reducerea simptomelor de insuficiență cardiacă, îmbunătățirea calității vieții și evitarea operației pe cord deschis.

Cine a realizat intervenția

Echipa multidisciplinară românească a fost formată din prof. univ. dr. Horațiu Moldovan (chirurg cardiovascular), dr. Cosmin Mihai (chirurg intervenționist), dr. Andrada Guță (cardiolog imagist), alături de specialiștii ATI dr. Cătălina Negoită și dr. Mirela Tiglis, plus rezidenți în chirurgie cardiovasculară. Aceștia au fost asistați de dr. Jerzy Pregowski, cardiolog intervenționist polonez.

Pacienta evoluează favorabil post-operator.

Această intervenție transcateter inovatoare marchează un pas important în tratamentul afecțiunilor cardiace complexe în România, rezervat pacienților fragili.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: implant pascal spital floreasca operatie cord horatiu moldovan
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri