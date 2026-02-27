Jurnalul.ro › Viaţă sănătoasă › Starea de sanatate › Premieră în medicina românească: Implant revoluționar pentru a evita operația pe cord deschis la Spitalul Floreasca Premieră în medicina românească: Implant revoluționar pentru a evita operația pe cord deschis la Spitalul Floreasca

Sursa foto: observatornews.ro/Medicii de la Spitalul Floreasca au realizat un implant PASCAL la o pacientă de 71 de ani.

Medicii de la Spitalul de Urgență Floreasca din București au realizat cu succes o operație extrem de rară și complicată, salvând viața unei paciente de 71 de ani.