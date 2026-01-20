Sănătatea creierului: Rădăcinile demenței se află în copilărie

Studiile anterioare au identificat o varietate de factori de riscpentru demență, dar modificarea acestora după instalarea neurodegenerarii nu este de mare ajutor, încurajând cercetătorii să privească la primele momente ale vieții pentru acțiuni care ar putea face diferența.

Semnele timpurii ale demenței

Un studiu realizat în 2023 de cercetători din Suedia și Ceha a identificat o serie de factori congenitali asociați cu un risc ușor crescut de demență mai târziu în viață.

În timp ce unele, cum ar fi împărțirea uterului cu un geamăn, sunt în afara controlului, altele - cum ar fi un interval mai scurt între nașteri și sarcina peste vârsta de 35 de ani - pot influența luarea deciziilor de către părinți.

Un alt studiu, publicat la sfârșitul anului 2024, a analizat factorii de risc pentru adulții mai tineri, cu vârste între 18 și 39 de ani. O echipă condusă de Institutul Global pentru Sănătatea Creierului (GBHI) din Irlanda a reunit un grup de experți din 15 țări pentru a ajuta la dezvoltarea unui plan pe tot parcursul vieții pentru îmbunătățirea sănătății creierului.

„Tinerețea reprezintă o fereastră esențială pentru intervenție care ar putea reduce semnificativ riscul de demență mai târziu în viață. Pentru a asigura rezultate mai sănătoase la nivelul creierului, adulții tineri trebuie incluși ca parteneri cheie în eforturile de cercetare, educație și elaborare a politicilor”, spune Francesca Farina, neurocercetător la GBHI.

Printre factorii de risc identificați de cercetători, unii sunt legați de stilul de viață, inclusiv consumul excesiv de alcool, fumatul, inactivitatea fizică și izolarea socială.

Altele sunt de natură ecologică, cum ar fi expunerea la poluare, traumatismele cerebrale, pierderea auzului sau a vederii ori un nivel scăzut de educație. Iar altele, precum obezitatea, diabetul, hipertensiunea arterială, colesterolul LDL și depresia sunt probleme de sănătate care pot apărea din alegerile stilului de viață.

În cele din urmă, cercetătorii sugerează că mulți dintre factorii de risc sunt pași pe care i-am putea face pentru a reduce riscul de a dezvolta demență, care poate începe să se manifeste mult mai devreme în viața noastră decât își dau seama mulți oameni.

„Ar putea rădăcinile demenței să se întindă până în copilărie? Dovezile din ce în ce mai mari sugerează că da, iar expunerile la factorii de risc în primul deceniu de viață (sau chiar în timp ce se află în uter) pot avea implicații pe tot parcursul vieții pentru riscul de demență”, precizează echipa, într-un articol din The Conversation.

„Majoritatea cercetărilor privind demența se concentrează, în mod firesc, pe schimbările asociate cu declinul [cognitiv legat de vârstă] în viața ulterioară. Dar există tot mai multe dovezi că multe dintre diferențele de structură și funcție a creierului asociate cu demența la adulții în vârstă ar fi putut exista cel puțin parțial încă din copilărie.”

Potrivit echipei, există numeroase exemple în acest sens.

„În studiile pe termen lung, în care oamenii și-au urmărit capacitatea cognitivă de-a lungul întregii vieți, unul dintre cei mai importanți factori care explică capacitatea cognitivă a unei persoane la vârsta de 70 de ani este capacitatea sa cognitivă la vârsta de 11 ani”, explică autorii studiului.

„Adulții în vârstă cu abilități cognitive mai slabe au avut adesea aceste abilități mai scăzute încă din copilărie, mai degrabă decât ca diferențele să fie cauzate exclusiv unui declin mai rapid la înaintarea în vârstă.”

Un alt semnal potențial este dovada leziunilor cerebrale sau a anomaliilor în viața ulterioară, care pot fi legate de incidente sau comportamente din tinerețe.

„Modele similare sunt observate și atunci când se caută dovezi ale leziunilor legate de demență pe scanările cerebrale, unele modificări părând a fi mai strâns legate de expunerile la factorii de risc în viața timpurie decât de stilurile de viață nesănătoase actuale”, afirmă autorii.

„Luate împreună, poate că a venit momentul ca prevenirea demenței să fie considerată un obiectiv pe tot parcursul vieții, mai degrabă decât pur și simplu un punct de interes pentru bătrânețe.”

În studiul lor din 2024, unii dintre factorii de risc identificați pot părea evidenți. Consumul de alcool și fumatul, de exemplu, sunt cunoscute ca fiind dăunătoare sănătății în general, iar o leziune cerebrală reprezintă un risc direct pentru demență ulterioară.

Însă alții aleg o cale mai sinuoasă - pierderea auzului sau a vederii, de exemplu, este, de asemenea, legată de demență, posibil din cauza degenerării creierului sau a izolării sociale.

Rădăcinile demenței își au originea în tinerețe

Cunoașterea riscurilor este un lucru, dar atenuarea lor este dificilă. Cercetătorii sugerează că problema ar putea fi abordată cel mai bine prin identificarea factorilor la nivel individual, comunitar și național.

Ajutarea oamenilor la nivel individual implică creșterea gradului de conștientizare a importanței sănătății creierului și a riscurilor, spune echipa.

Acest lucru s-ar putea realiza prin campanii de sănătate publică și educație în școli, și finanțate prin impozitarea substanțelor care afectează negativ sănătatea creierului, cum ar fi alcoolul sau țigările.

La nivel comunitar, echipa recomandă dezvoltarea unui consiliu consultativ format din tineri adulți care să „funcționeze ca o legătură cu administrațiile locale pentru a oferi cunoștințe contextuale despre sănătatea creierului în comunitate”.

Și la nivel național, grupul de experți sugerează crearea și angajamentul față de o cartă a sănătății creierului pentru a menține oamenii pe drumul cel bun către o sănătate mai bună a creierului pe tot parcursul vieții lor.

„Există un interes real pentru tinerii adulți de a afla mai multe despre sănătatea creierului lor - aceștia sunt foarte conștienți de diversitatea cognitivă și neurodiversitate, mulți identificându-se cu diagnostice precum ADHD sau autism”, declară Laura Booi, gerontolog social GBHI.

„Această conștientizare le stimulează interesul puternic de a înțelege și îmbunătăți sănătatea creierului lor.”

Factorii identificați nu sunt statici. Echipa afirmă că factorii emergenți necesită studii suplimentare, inclusiv alimentele ultraprocesate, consumul de droguri, timpul petrecut în fața ecranelor, stresul și expunerea la microplastice.

Cercetarea a fost publicată în The Lancet: Healthy Longevity, notează sciencealert.com.

