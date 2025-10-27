Remedii din plante: 5 ceaiuri pentru calmarea durerilor menstruale

Ceaiuri pentru dureri menstruale

Ceai de ghimbir

Recunoscut pentru efectele sale antiinflamatorii, ghimbirul conține gingeroli și shogaoli care pot calma durerile și inflamația. Se recomandă consumul zilnic, începând cu câteva zile înainte de menstruație.

Ceai de mușețel

Proprietățile calmante și antispastice ajută la relaxarea mușchilor uterini și la ameliorarea crampelor. Poate fi consumat de 3 ori pe zi.

Ceai din frunze de zmeur

Folosit de secole pentru sănătatea sistemului reproductiv, ceaiul de zmeur reduce spasmele musculare și reduce sângerările abundente.

Ceai de fenicul

Bogat în antioxidanți, feniculul are efect antispastic, fiind eficient în combaterea dismenoreei.

Ceai de scorțișoară

Studiile sugerează că administrarea capsulelor de scorțișoară în primele zile ale menstruației reduc durerea și senzația de greață.

Este indicat să începi să consumi aceste ceaiuri cu câteva zile înainte de menstruație și să le continui pe parcurs. În plus, hidratarea corectă și un stil de viață echilibrat contribuie la reducerea disconfortului, potrivit medicool.ro.