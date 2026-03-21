Revoluție în oncologie: Bacterie modificată genetic detectează și tratează tumorile

Echipa condusă de Tianyu Jiang, de la Universitatea Shandong din China, a modificat genetic tulpina bacteriană Escherichia coli Nissle 1917, un probiotic prezent în mod natural în corpul uman. Bacteria a fost reprogramată să producă Romidepsin, un medicament anticanceros aprobat de FDA.

Rezultatul este o „fabrică de medicamente" vie, capabilă să se infiltreze în tumori și să elibereze substanța activă exact acolo unde este nevoie, scrie Science Daily.

Terapie cu dublă acțiune

Cercetătorii au introdus celule tumorale de cancer mamar la șoareci, apoi au administrat bacteria modificată. Aceasta s-a acumulat în interiorul tumorilor și a eliberat medicamentul atât în condiții de laborator, cât și pe animale vii. Abordarea combină două mecanisme simultane. Bacteria colonizează tumora, iar medicamentul pe care îl produce acționează direct asupra celulelor canceroase. Autorii o descriu drept „terapie cu dublă acțiune".

Chimioterapia tradițională afectează atât celulele canceroase, cât și pe cele sănătoase. Această metodă eliberează medicamentul exclusiv la locul tumorii, ceea ce ar putea reduce semnificativ efectele secundare.

Tratamentele țintite, viitorul în oncologie

Tratamentele țintite reprezintă una dintre direcțiile principale ale cercetării oncologice actuale. Folosirea bacteriilor ca vehicule de transport al medicamentelor deschide o cale nouă în acest domeniu.

Metoda nu a fost încă testată pe oameni. Studiile viitoare vor trebui să examineze posibilele efecte secundare și modalitățile de îndepărtare în siguranță a bacteriilor după tratament.

Cercetătorii consideră că rezultatele de până acum stabilesc „o bază solidă" pentru dezvoltarea unor terapii bazate pe bacterii modificate genetic. Progresele viitoare în acest domeniu depind de succesul studiilor clinice pe oameni.