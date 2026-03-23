Semne surprinzătoare ale depresiei pe care nu trebuie să le ignori

„Depresia nu arată întotdeauna ca o tristețe copleșitoare”, explică Richard Kravitz, profesor de medicină internă la Universitatea din California. Potrivit acestuia, mulți pacienți nu asociază simptomele pe care le experimentează cu depresia, fie din cauza stigmatului, fie pentru că manifestările sunt indirecte și subtile.

Recunoașterea acestor semne poate fi esențială pentru diagnosticarea corectă și inițierea tratamentului adecvat.

Simptomele ascunse ale depresiei

Durerea cronică

Studiile arată că depresia și durerea fizică pot avea mecanisme biologice comune. Persoanele care suferă de depresie pot experimenta frecvent dureri de cap, dureri abdominale sau o sensibilitate crescută la durere. Un studiu publicat în 2024 în revista Pain indică faptul că peste jumătate dintre persoanele cu depresie sau anxietate se confruntă și cu dureri cronice.

Schimbări de greutate și apetit

Depresia poate influența comportamentul alimentar în moduri diferite. În unele cazuri, aceasta poate duce la creșterea în greutate, în timp ce în altele poate provoca pierderea apetitului și scădere ponderală. Specialiștii au observat o relație bidirecțională între depresie și fluctuațiile de greutate, fiecare dintre cele două putând să o influențeze pe cealaltă.

Iritabilitate și reacții emoționale intense

Deși depresia este asociată în mod clasic cu tristețea, aceasta se poate manifesta și prin iritabilitate sau furie crescută. Simon Rego, specialist în psihiatrie clinică, explică faptul că stările negative tind să se intensifice reciproc, ceea ce poate amplifica reacțiile emoționale precum frustrarea sau iritabilitatea.

Apatie și lipsa motivației

Un alt semn frecvent este pierderea interesului pentru activități care în mod normal ar genera plăcere sau motivație. Persoanele afectate pot descrie o stare de „amorțeală emoțională”, în care activitățile zilnice nu mai au același impact sau sens.

Consumul excesiv de alcool sau alte comportamente compensatorii

Unele persoane recurg la alcool sau alte substanțe în încercarea de a gestiona emoțiile negative. Deși aceste comportamente pot oferi un efect temporar de calmare, pe termen lung pot agrava simptomele depresiei și pot accentua dezechilibrele emoționale.

Utilizarea excesivă a mediului online

Depresia poate fi asociată și cu un timp crescut petrecut pe rețelele sociale, în jocuri online sau în activități de tip cumpărături digitale. Aceste comportamente pot funcționa ca mecanisme de evitare sau de compensare emoțională, dar pot contribui la izolarea socială.

Dificultăți în luarea deciziilor

Chiar și alegerile simple pot deveni dificile pentru persoanele care se confruntă cu depresia. Funcțiile cognitive sunt afectate, ceea ce poate duce la indecizie și dificultăți în gestionarea sarcinilor cotidiene.

Neglijarea igienei personale

În unele cazuri, depresia poate duce la scăderea interesului pentru îngrijirea personală. Menținerea rutinei zilnice devine dificilă, iar acest lucru poate fi un semnal important al unei stări psihice afectate.

Tulburări de somn

Depresia influențează frecvent calitatea somnului. Unele persoane se confruntă cu insomnie, în timp ce altele pot dormi excesiv. Ambele situații pot contribui la accentuarea simptomelor și la menținerea cercului vicios al oboselii și al stării de epuizare, potivit longevitymagazine.ro.