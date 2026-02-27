Simptomele timpurii ale SLA: Lecția lăsată de Eric Dane

Potrivit unei declarații publicate pe contul său de Instagram, actorul și-a petrecut ultimele zile alături de familie. Cu puțin timp înainte, acesta a dezvăluit detalii despre simptomul discret care i-a atras atenția, dar pe care, inițial, nu l-a considerat îngrijorător.

Primul semn al bolii

Eric Dane și-a anunțat diagnosticul în aprilie 2025, iar în lunile următoare s-a implicat activ în campanii de conștientizare și susținere a cercetării privind SLA, o boală despre care medicina încă are multe necunoscute.

Într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America, actorul a povestit că primul indiciu al bolii a fost o slăbiciune în mâna dreaptă, apărută cu mai multe luni înainte de diagnostic.

"Nu m-am gândit prea mult la asta la momentul respectiv. Am crezut că poate am trimis prea multe mesaje sau că mâna mea era obosită. Dar câteva săptămâni mai târziu am observat că s-a agravat puțin, așa că am mers la un specialist în probleme ale mâinii, care m-a trimis la un alt specialist", a spus actorul.

„Nu voi uita niciodată acele trei litere”, a a frimat el, referinduse la SLA.

Ce este SLA?

Scleroza laterală amiotrofică (SLA) este o afecțiune care afectează neuronii motori și determină degradarea progresivă a funcțiilor musculare. Debutul poate fi dificil de observat întrucât simptomele timpurii sunt adesea subtile.

Semne incipiente

fasciculații musculare la nivelul brațelor, picioarelor sau limbii;

crampe și rigiditate musculară;

slăbiciune la nivelul unui membru;

vorbire neclară;

dificultăți la mestecat sau înghițire.

Pe măsură ce boala avansează, bolnavii își pot pierde capacitatea de a merge, de a mânca sau de a respira fără asistență. Insuficiența respiratorie, care poate apărea la 305 ani de la diagnostic, reprezintă cea mai frecventă cauză de deces. Aproximativ 10% dintre pacienți pot trăi însă peste un deceniu de la confirmarea bolii.

Fără tratament curativ, doar opțiuni de sprijin

În prezent, SLA nu are un tratament care să ducă la vindecare. Există însă terapii care pot încetini progresia simptomelor și pot îmbunătăți calitatea vieții: fizioterapie, logopedie, suport respirator și nutrițional, precum și anumite scheme medicamentoase, potrivit longevitymagazine.ro.

În ultimele luni de viață, Eric Dane și-a dedicat energia creșterii gradului de conștientizare și susținerii comunității afectate de această boală. Povestea sa readuce în atenție importanța recunoașterii simptomelor timpurii și a consultului medical prompt, chiar și atunci când semnele par minore.