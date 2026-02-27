Război la ușă: de ce au ajuns Pakistanul și Afganistanul în pragul unei confruntări deschise

Pakistan și Afganistan, în pragul unui conflict deschis. Ce se ascunde în spatele noii escaladări militare

Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan au atins un nou nivel periculos, după ce Islamabadul a lansat bombardamente asupra unor zone din Afganistan, ca reacție la ofensiva talibanilor afgani asupra posturilor militare pakistaneze. În spatele schimbului de lovituri se ascund rivalități geopolitice, acuzații de terorism și un joc regional cu mize uriașe.

Cronologia unei nopți care poate schimba echilibrul regional

Joi seară, talibanii afgani au anunțat lansarea unei ofensive majore împotriva pozițiilor militare pakistaneze de la frontieră, în mai multe provincii estice. La scurt timp, armata pakistaneză a răspuns prin bombardamente aeriene asupra capitalei Kabul și asupra provinciilor Kandahar și Paktika.

Schimburile de focuri s-au extins rapid de-a lungul frontierei de 2.600 km, una dintre cele mai instabile din lume. Atacuri cu drone, tiruri de artilerie și raiduri aeriene au fost raportate de ambele părți, în timp ce autoritățile din Pakistan și Afganistan se acuză reciproc că au declanșat violențele, potrivit unei analize BBC.

Războiul declarațiilor: acuzații, amenințări și retorică dură

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că forțele sale au „zdrobit” atacurile inamice, în timp ce ministrul apărării a vorbit deschis despre un „război deschis” cu talibanii afgani.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a afirmat că gruparea va continua să riposteze dacă va fi atacată și a susținut că mai mulți soldați pakistanezi au fost uciși sau capturați — afirmații respinse de Islamabad.

De ce a izbucnit conflictul: miza reală din spatele bombardamentelor

În esență, actuala criză este rezultatul acumulării unor tensiuni vechi:

1. Acuzațiile de sprijin pentru terorism

Pakistanul acuză regimul taliban de la Kabul că adăpostește și sprijină grupări militante care atacă ținte pakistaneze, inclusiv atentate sinucigașe devastatoare. Talibanii neagă și susțin că teritoriul afgan nu este folosit pentru atacuri externe.

2. Controlul asupra frontierei

Regiunea de graniță este un mozaic tribal greu de controlat, unde influența statului este slabă, iar rețelele insurgente circulă liber. Orice incident poate declanșa reacții în lanț.

3. Jocul geopolitic regional

Islamabadul acuză India că sprijină indirect grupări insurgente din regiune, acuzații negate ferm de New Delhi. În acest context, Afganistanul devine o piesă într-un puzzle strategic mult mai larg.

De ce aceste bombardamente sunt diferite de cele anterioare

Potrivit analiștilor internaționali, loviturile aeriene recente sunt semnificative deoarece nu mai vizează doar grupări insurgente, ci infrastructura și facilitățile guvernului taliban.

Această schimbare de strategie semnalează că Pakistanul tratează regimul de la Kabul drept adversar direct, nu doar ca un stat incapabil să controleze terorismul.

Reacția internațională: apeluri la calm și mediere

Organizația Națiunilor Unite a cerut dezescaladarea imediată a conflictului. Iran și China au făcut apel la dialog, în timp ce Arabia Saudită încearcă să joace rol de mediator.

Temerea principală este că o escaladare necontrolată ar putea destabiliza întreaga regiune, afectând rutele comerciale, securitatea energetică și echilibrul geopolitic din Asia Centrală, potrivit Euronews.

Ce urmează: conflict local sau criză regională?

Deși talibanii nu dispun de capacități militare comparabile cu cele ale Pakistanului, experiența lor în războiul de gherilă le oferă un avantaj strategic. Pe termen scurt, un război convențional pare improbabil, însă riscul unui conflict de intensitate scăzută, dar prelungit, este extrem de ridicat.

În spatele bombardamentelor și declarațiilor belicoase se află o luptă complexă pentru influență, securitate și control regional — o ecuație care, dacă nu este gestionată diplomatic, poate transforma o criză de frontieră într-un focar major de instabilitate globală.