În siajul somnului. ​​​​​​​Hormonul creșterii: funcții, dependențe, disfuncții

Hormonul creșterii susține toate funcțiile legate de refacere și regenerare, indiferent de nivelul de activitate al unui individ, fiind de ajutor și în cazul problemelor cauzate de stresul cronic. Prin urmare, acest hormon nu este important doar pentru culturiști și copii, ci este vital pentru fiecare dintre noi. Dar să lăsăm mai bine un specialist să aprofundeze subiectul: „Acest hormon reglează funcții metabolice precum acțiunea insulinei și nivelul de zahăr din sânge. În plus, contribuie la refacerea acelor celule din creier care susțin funcționarea neuronilor. Aceste celule favorizează funcțiile cognitive și reglează dispoziția. Hormonul creșterii poate spori atenția și anduranța; de asemenea, poate reduce iritabilitatea. Prin urmare, pentru a-ți păstra sănătatea fizică, emoțională și cognitivă, este important nu doar să dormi suficient, ci să ai un somn profund, de bună calitate”, notează neurocercetătoarea Nicole Vignola, autoarea studiului „Reprogramează-ți creierul” (Editura Lifestyle, 2025).

Excitabilitatea neuronilor

Pe firul explicațiilor: „Hormonul creșterii interacționează cu alte substanțe importante din organism. Împreună, ele joacă un rol esențial în neuroplasticitate. Hormonul creșterii favorizează producția de dopamină implicată în mecanismele recompensei și procesul de învățare. Dopamina ne ajută să ne amintim lucrurile plăcute, astfel încât creierul nostru să le codifice sub forma unui comportament învățat. Hormonul creșterii sporește excitabilitatea neuronilor, făcându-i mai receptivi la informațiile primite și mărind astfel șansele ca acestea să se fixeze bine”.

Neurodegenerare, diabet, afecțiuni cardiovasculare

Să nu uităm însă: somnul este esențial pentru hormonul creșterii, pentru sănătatea sistemului imunitar. „Când dormim - a reluat neurocercetătoarea Nicole Vignola -, sistemul imunitar elimină celulele vătămate și agenții patogeni care contribuie la îmbolnăvire. Ai observat vreodată că, atunci când ești bolnav, un somn odihnitor te ajută să te simți mai bine? Cercetările au demonstrat că în cazul persoanelor care dorm doar șase ore pe noapte au loc modificări genetice care contribuie la îmbolnăvire și care, cu timpul, pot duce la neurodegenerare, diabet și afecțiuni cardiovasculare”.

Până la nivel genetic…

Cele din urmă aprecieri: „În cadrul unui experiment științific, 83,3% dintre genele persoanelor care dormeau șase ore pe noapte suferiseră modificări nedorite în decurs de o săptămână. Jumătate dintre aceste gene au afectat sistemul imunitar al persoanelor și au sporit inflamația din organism, iar cealaltă jumătate a mărit viteza de procesare a tumorilor. Somnul este așadar foarte important, iar atunci când nu îi acordăm prioritate ne alegem cu efecte drastice asupra sănătății. În plus, lipsa somnului de calitate duce la reducerea capacității de a crea noi amintiri și ne influențează sănătatea mintală. De fapt, somnul are un impact major asupra tuturor procesele fiziologice, până la nivel genetic”.

