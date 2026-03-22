Studiu Stanford: Durata de viață poate fi estimată din comportamentul zilnic

Știința a făcut un pas înainte în direcția prezicerii duratei de viață pe baza obiceiurilor zilnice.

Cercetătorii au monitorizat 81 de pești Killifish africani în acvarii supravegheate de camere video. Perioada acoperită a fost întreaga lor durată de viață.

Au analizat miliarde de cadre de filmare video. Asyfel, oamenii de știință au corelat tiparele de comportament zilnic cu speranța de viață.

„Comportamentul reprezintă o măsură neinvazivă a procesului de îmbătrânire”, este concluzia majoră a acestui studiu, a declarat pentru BBC Science Focus coautoarea principală Dr. Claire Bedbrook, bioinginer și neuroștiințist.

„Acest lucru sugerează că urmărirea unor indicatori simpli, precum activitatea și somnul, pe parcursul unui ciclu de 24 de ore, ne poate oferi informații despre stadiul în care ne aflăm în procesul de îmbătrânire. Și chiar ne poate prezice durata de viață".

Bedbrook a explicat că, întrucât ceasurile inteligente sunt deja obișnuite, oamenii de știință ar putea fi în curând capabili să înțeleagă unde se află o persoană în călătoria sa de la maturitate până la moarte.

Schimbări de comportament la mijlocul vieții

Concluziile acestui studiu ne pot învăța despre procesul de îmbătrânire al animalelor cu creier complex.

„La începutul vârstei de mijloc – în jur de 70–100 de zile de viață – peștii care urmau să trăiască mai mult se comportau deja diferit față de cei cu viață scurtă".

„Mi se pare foarte interesant faptul că am reușit să observăm comportamentul unui animal la o vârstă relativ tânără și să estimăm cu precizie vârsta acestuia și dacă va avea o viață lungă sau scurtă”, a declarat pentru BBC Science Focus coautorul principal, dr. Ravi Nath.

Tipare de somn

Oamenii de știință au descoperit diferențe în tiparele de somn.

Peștii cu o viață mai lungă dormeau în principal noaptea. Peștii cu o viață mai scurtă dormeau din ce în ce mai mult în timpul zilei, pe măsură ce deveneau adulți tineri.

Activitate

În același timp, peștii mai activi – cei care înotau mai energic, mai repede și mai spontan în acvariile lor în timpul zilei – aveau șanse mai mari să trăiască mai mult.

Oamenii de știință au reușit să identifice un total de 100 de comportamente distincte. Se referă la acțiuni scurte care constituie elementele de bază ale comportamentului killifish-ului. Multe dintre acestea pot fi corelate cu durata de viață.

Folosind modele de învățare automată, cercetătorii au putut prevedea cu precizie durata de viață a unui pește. Asta pe baza datelor comportamentale colectate pe parcursul a doar câteva zile din mijlocul vieții sale.

Îmbătrânirea NU este liniară

Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că peștii îmbătrâneau în aproximativ două până la șase etape, mai degrabă decât continuu,o constatare care reflectă cercetările recente asupra oamenilor.

„Inițial, am emis ipoteza că îmbătrânirea este un proces gradual, fiecare zi fiind puțin mai rea decât cea precedentă”, a spus Bedbrook.

„Monitorizarea comportamentală relevă perioade lungi de stabilitate, punctate de tranziții abrupte. În acele momente, animalele îmbătrânesc rapid și intră într-o nouă etapă de viață".

„Studiile viitoare ar putea analiza comportamentul într-un cadru mai natural. Oamenii de știință vor permite peștilor să aibă mai mult contact social".