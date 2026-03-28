Un pahar pe zi poate face diferența. Băutura simplă care poate reduce tensiunea arterială în mod natural

Sucul de sfeclă, aliatul neașteptat împotriva hipertensiunii. Ce spun studiile recente

Un pahar zilnic dintr-o băutură naturală ar putea avea efecte semnificative asupra tensiunii arteriale. Cercetările arată că sucul de sfeclă roșie poate contribui la reducerea hipertensiunii, însă specialiștii avertizează că nu este un substitut pentru tratamentul medical, potrivit Mirror.

Hipertensiunea, „ucigașul tăcut” care afectează milioane de oameni

Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai răspândite afecțiuni la nivel global. De multe ori nu prezintă simptome evidente, motiv pentru care este cunoscută drept „ucigașul tăcut”.

Specialiștii avertizează că mulți oameni află că suferă de această problemă abia după apariția unor complicații grave, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral.

Tensiunea arterială crescută afectează pereții arterelor, favorizează bolile coronariene și poate duce, în timp, la insuficiență cardiacă.

De ce ajută sucul de sfeclă la scăderea tensiunii

Potrivit cercetătorilor, consumul zilnic de suc de sfeclă poate avea un efect benefic asupra tensiunii arteriale, mai ales dacă este integrat într-un stil de viață sănătos.

Explicația este una chimică: sfecla este bogată în nitrați naturali, care în organism se transformă în oxid nitric. Această substanță ajută la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge – proces numit vasodilatație.

Studiile arată că:

tensiunea sistolică poate scădea cu 4–5 mmHg

tensiunea diastolică poate scădea cu aproximativ 2 mmHg

În plus, sucul de sfeclă conține potasiu, vitamina C și antioxidanți, contribuind și la îmbunătățirea circulației și a performanței fizice.

Ce au descoperit studiile recente

Un studiu realizat de cercetători britanici a analizat efectele consumului zilnic de 250 ml de suc de sfeclă la pacienți cu hipertensiune.

Rezultatele au fost impresionante: în multe cazuri, tensiunea arterială a revenit în limite normale.

Cercetătorii subliniază importanța nitraților anorganici din sfeclă și legumele verzi. Chiar și o creștere mică a tensiunii arteriale poate avea consecințe serioase:

o creștere de 2 mmHg poate mări riscul de deces prin boli cardiace cu 7%

riscul de accident vascular cerebral crește cu 10%

Efectele sucului de sfeclă apar la 3–6 ore după consum și pot dura până la 24 de ore. Totuși, atunci când participanții au încetat să mai consume băutura, tensiunea arterială a revenit la valorile inițiale.

Un detaliu interesant: nu au fost observate efecte adverse majore, cu excepția colorării urinei în roz.

Profesorul Amrita Ahluwalia a declarat: „Această cercetare a dovedit că o doză zilnică de nitrați anorganici poate fi la fel de eficientă ca intervenția medicală în reducerea tensiunii arteriale, iar partea cea mai bună este că îi putem obține din sfeclă roșie și alte legume cu frunze verzi.”

Efecte și mai puternice la persoanele în vârstă

Un alt studiu, realizat în 2025, a arătat că efectele sucului de sfeclă sunt mai pronunțate la persoanele în vârstă.

Explicația ține de microbiomul oral – bacteriile din cavitatea bucală care ajută la transformarea nitraților în oxid nitric.

Profesorul Andy Jones a explicat: „Acest studiu arată că alimentele bogate în nitrați modifică microbiomul oral într-un mod care ar putea duce la reducerea inflamației, precum și la scăderea tensiunii arteriale la persoanele în vârstă.”

Atenție: nu înlocuiește tratamentul medical

Deși rezultatele sunt promițătoare, experții atrag atenția că dovezile sunt încă limitate.

„Există multă publicitate despre beneficiile sucului de sfeclă roșie, dar nu există încă suficiente dovezi științifice pentru a oferi recomandări dietetice specifice.”

Recomandările rămân aceleași:

respectarea tratamentului prescris

activitate fizică regulată

alimentație echilibrată

Sucul de sfeclă poate fi doar un supliment util, nu o soluție miraculoasă.

Ce trebuie să știi înainte să îl consumi zilnic

Există și câteva aspecte importante de luat în considerare:

o porție de 150 ml conține aproximativ 10 g de zahăr

consumul zilnic de zahăr trebuie limitat la 30 g

poate crește riscul de pietre la rinichi din cauza oxalaților

poate interacționa cu medicamentele pentru tensiune

De aceea, este recomandat să discuți cu medicul înainte de a introduce sucul de sfeclă în rutina zilnică.

Concluzie

Sucul de sfeclă se conturează ca un aliat natural promițător în lupta cu hipertensiunea. Cu toate acestea, beneficiile sale trebuie privite cu echilibru și integrate într-un stil de viață sănătos, nu ca o alternativă la tratamentul medical.