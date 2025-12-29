Suplimentele periculoase care îți pot afecta inima și ficatul: Avertismentul unui cardiolog de top

Un cardiolog renumit avertizează că anumite vitamine, extracte din plante și capsule gel pot crește riscul de atac de cord, accident vascular cerebral și insuficiență hepatică, în ciuda reputației lor de „sănătoase”.

Dr. Evan Levine, cardiolog la Mount Sinai din New York, a avertizat DailyMail.com asupra suplimentelor și capsulelor care pot provoca daune serioase inimii și ficatului pe termen lung.

Potrivit CDC, peste 800.000 de americani suferă anual un atac de cord sau un accident vascular cerebral. În 2020, aproximativ 138.000 de americani au murit din cauza AVC-ului, iar un american moare din cauza bolilor cardiovasculare la fiecare 33 de secunde. În paralel, numărul tinerilor care raportează atacuri de cord este în creștere.

Totodată, aproximativ 5 milioane de americani suferă de afecțiuni hepatice, iar aproape 60.000 de persoane mor anual din cauza insuficienței hepatice.

Iată cele cinci suplimente periculoase pentru inimă și ficat, identificate de Dr. Levine:

1. Niacina (Vitamina B3)

Niacina este esențială pentru producerea de energie și funcționarea sistemului nervos, a pielii și a digestiei. Se găsește natural în carne roșie, pește, orez brun, nuci, semințe, leguminoase și banane.

Deși este prescrisă uneori pentru reducerea colesterolului și ameliorarea artritei, consumul excesiv poate provoca inflamații care dăunează celulelor sanguine și arterelor, crescând riscul de boli cardiovasculare.

Studiile arată că doze mari (2.000–6.000 mg/zi) pot duce la toxicitate hepatică, hepatită și chiar insuficiență hepatică. Simptomele supradozajului includ uscăciunea pielii, căderea părului, probleme osoase și riscuri pentru sarcină.

2. Extractul de ceai verde

Extractul de ceai verde este bogat în antioxidanți, fiind benefic pentru inimă, ficat și creier, dar consumul excesiv poate fi toxic pentru ficat.

Dr. Levine explică că în timp ce ceaiul verde băut este sigur, extractele concentrat pot afecta direct celulele hepatice, provocând de la creșteri ușoare ale enzimelor hepatice până la insuficiență hepatică severă. EFSA recomandă să nu se depășească 800 mg/zi, mai ales în cazul persoanelor care iau anticoagulante sau alte medicamente pentru inimă.

3. Eritritol și Xylitol

Acești îndulcitori fără calorii, populari în produse keto sau gume fără zahăr, pot crește riscul de cheaguri de sânge și atacuri de cord.

Studiile Cleveland Clinic (2023-2024) arată că consumul ridicat de eritritol sau xylitol dublează riscul de evenimente cardiovasculare pe termen de trei ani. Dr. Levine avertizează că acești îndulcitori favorizează agregarea plachetară, ceea ce poate declanșa formarea cheagurilor.

4. Capsule gel

Capsulele gel, adesea fabricate cu ftalați (plasticizatori), pot provoca inflamații și rigidizarea arterelor, crescând riscul de blocaje, anevrisme și boli cardiovasculare.

Ftalații contribuie la stres oxidativ și pot afecta nivelul colesterolului, crescând trigliceridele și LDL, sporind riscul de infarct sau AVC. Dr. Levine recomandă limitarea consumului de capsule gel, frecvent utilizate pentru analgezice, multivitamine sau medicamente pentru răceală.

Deși suplimentele par „sănătoase”, consumul necontrolat poate fi extrem de periculos. Consultarea unui medic înainte de administrare și respectarea dozelor recomandate sunt esențiale pentru protejarea inimii și ficatului.