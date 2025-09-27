Trăsătura de personalitate, esențială pentru longevitate. Scade cu 27% riscul de deces

5 trăsături de personalitate, importante pentru o viață lungă

Cercetătorii de la Universitatea din Limerick, Irlanda, au analizat cinci trăsături esențiale de personalitate și au urmărit riscul de deces al participanților între 6 și 28 de ani.

Rezultatele, publicate în Journal of Psychosomatic Research, arată că persoanele organizate prezintă un risc de mortalitate cu 14% mai mic, cele responsabile cu 12% mai mic, iar cele harnice și meticuloase cu 15% mai mic.

„Organizarea poate ajuta oamenii să respecte rutina care îmbunătățește sănătatea, dar poate reflecta și reziliența psihică sau obiceiurile sociale care contribuie la o viață mai lungă", a explicat Páraic O'Súilleabháin, coautorul studiului.

Trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea s-a dovedit a fi „spiritul activ”, respectiv energia, vigoarea și implicarea în viață. Acesta reduce riscul de mortalitate cu 27%.

Trăsături de personalitate care sporesc riscul de deces

În contrast, persoanele cu trăsături nevrotice, predispuse la îngrijorare și comportamente capricioase, prezintă un risc mai mare de deces, probabil din cauza incidenței mai mari a bolilor, a unui IMC ridicat (raport între greutate și înălțime) și a riscului crescut de fumat.

Studiul sugerează că personalitatea ar putea juca „un rol secundar, subestimat în medicină și sănătate publică”.