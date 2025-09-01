Medicament revoluționar pentru hipertensiune arterială: Noua soluție ar putea schimba tratamentele după decenii

x close
de Razvan Voiculescu    |    01 Sep 2025   •   22:30
Un nou tratament experimental pentru hipertensiune arterială rezistentă a oferit rezultate promițătoare în cadrul unui studiu clinic amplu, prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie 2025, la Madrid.

După zeci de ani fără noutăți majore în domeniul tratamentului hipertensiunii, un medicament dezvoltat de compania AstraZeneca Baxdrostat – ar putea deveni o soluție inovatoare pentru pacienții care nu răspund la terapiile existente. Rezultatele au fost publicate simultan și în prestigioasa revistă New England Journal of Medicine.

Cum a fost realizat studiul

Cercetătorii au inclus în studiu 800 de pacienți adulți cu hipertensiune arterială necontrolată, deși urmau deja tratamente cu minimum două medicamente. Pentru a fi eligibili, participanții trebuiau să aibă tensiunea sistolică între 140 și 170 mmHg.

Voluntarii au fost împărțiți în trei grupuri: unii au primit 1 mg de Baxdrostat, alții 2 mg, iar restul un placebo. Toți au continuat tratamentele antihipertensive deja prescrise, potrivit CNN.

După 12 săptămâni, rezultatele au arătat o diferență notabilă:

De ce este Baxdrostat diferit

Medicamentele existente pentru hipertensiune acționează în moduri variate – de la relaxarea vaselor de sânge, la eliminarea excesului de sare și apă sau blocarea anumitor hormoni. Totuși, pentru mulți pacienți cu hipertensiune rezistentă, aceste terapii nu funcționează suficient.

Baxdrostat aduce o abordare nouă: blochează aldosteronul, un hormon produs de glandele suprarenale care reglează nivelul de sare și apă din organism. Excesul de aldosteron favorizează retenția de lichide și creșterea tensiunii arteriale, dar poate și să deterioreze direct vasele de sânge, inima și rinichii.

Efectele adverse observate au fost medii, cele mai frecvente fiind mici dezechilibre ale potasiului și sodiului – însă rare.

Impactul potențial și următorii pași

Specialiștii consideră că Baxdrostat ar putea deveni un partener valoros al tratamentelor clasice, mai ales pentru pacienții cu hipertensiune greu de controlat.

„Am folosit aceleași instrumente terapeutice de ani de zile. Un medicament precum Baxdrostat ar fi o opțiune extrem de binevenită”, a declarat Dr. Jenifer Brown, una dintre coordonatoarele studiului.

Un editorial semnat de cercetători de la Universitățile din Edinburgh și Manchester subliniază că următorul pas va fi identificarea pacienților care răspund cel mai bine la acest tratament și colectarea de date pe termen lung.

Dacă rezultatele se confirmă, Baxdrostat ar putea deveni un „pilon central în terapia hipertensiunii rezistente”, după cum au scris autorii.

Compania AstraZeneca a anunțat că va depune documentația pentru aprobare la autoritățile de reglementare până la sfârșitul anului 2025.

Hipertensiunea arterială este una dintre principalele cauze de infarct, accident vascular cerebral și boli cardiovasculare – prima cauză de mortalitate la nivel mondial. Aproape jumătate dintre adulți au valori crescute ale tensiunii, iar 1 din 10 suferă de hipertensiune rezistentă.

Subiecte în articol: Baxdrostat AstraZeneca hipertensiune arteriala tratament
