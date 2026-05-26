Uleiul care modifică flora intestinală și favorizează inflamațiile: Ce spun noile cercetări

Uleiul de soia, prezent frecvent în produse procesate, sosuri și preparate de tip fast-food, este analizat pentru potențialul impact asupra microbiomului intestinal și a barierei intestinale.

Efecte asupra florei intestinale

O echipă de cercetători de la Universitatea din California a studiat efectele consumului ridicat de ulei de soia pe cobai, pe o perioadă de 24 de săptămâni. Rezultatele indică modificări semnificative la nivelul microbiomului intestinal.

Potrivit cercetătorilor, bacteriile benefice au scăzut, în timp ce anumite bacterii dăunătoare, inclusiv Escherichia coli aderent-invazivă — asociată în unele cazuri cu boli inflamatorii intestinale — s-au înmulțit.

Consumul excesiv ar putea afecta și bariera intestinală, făcând-o mai permeabilă. În acest context, toxinele și microorganismele ar putea pătrunde mai ușor în fluxul sanguin, favorizând apariția inflamațiilor.

Rolul acidului linoleic în dietă

Cercetătorii au analizat efectele acidului linoleic, principalul acid gras din uleiul de soia. Deși organismul uman are nevoie de o cantitate mică din acest tip de grăsime, aportul actual din dietă depășește frecvent nivelurile =necesare.

„Deși avem nevoie de 1–2% din energie provenită din acid linoleic, în dieta modernă aportul ajunge la 8–10%, în special din uleiul de soia. Excesul poate afecta microbiomul intestinal”, a explicat cercetătoarea Poonamjot Deol, de la UC Riverside.

Grăsimile nesaturate, nu întotdeauna benefice

Specialiștii atrag atenția că ideea potrivit căreia toate grăsimile nesaturate sunt sănătoase este o generalizare eronată.

„Există mai multe tipuri de grăsimi nesaturate. S-a presupus că uleiul de soia este sigur și mai sănătos decât alte uleiuri, fără comparații directe”, a declarat Frances M. Sladek, toxicolog și profesor de biologie celulară.

Alternative alimentare

Cercetarea sugerează că nu toate uleiurile vegetale au același impact asupra organismului. Uleiul de măsline, de exemplu, nu a prezentat aceleași efecte negative în experimentele realizate pe animale și este asociat cu beneficii, în contextul dietei mediteraneene.

„Uleiul de măsline este considerat foarte sănătos. Spre deosebire de uleiul de soia, nu a crescut susceptibilitatea la inflamații intestinale”, a precizat Sladek.

De asemenea, sunt menționate ca alternative uleiul de avocado și uleiul de cocos.

În schimb, uleiul de porumb ar avea un conținut similar de acid linoleic cu cel al uleiului de soia, notează dcmedical.ro.

Specialiștii recomandă reducerea consumului de alimente procesate și verificarea etichetelor nutriționale. Utilizarea friteuzelor cu aer cald este, de asemenea, indicată ca metodă de reducere a cantității de ulei folosite în prepararea alimentelor.