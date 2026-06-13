Paradoxul Ozempic: persoanele care slăbesc cu medicamente sunt judecate mai aspru decât cele care nu slăbesc deloc, arată un studiu

Șoc pentru utilizatorii Ozempic! Motivul incredibil pentru care sunt criticați chiar și după ce slăbesc

Medicamentele pe bază de GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, sunt considerate de mulți specialiști o revoluție în tratamentul obezității și al excesului de greutate. Aceste tratamente au devenit extrem de populare în ultimii ani, fiind promovate atât de celebrități, cât și de medici, datorită capacității lor de a produce o scădere semnificativă în greutate.

Cu toate acestea, un nou studiu realizat de cercetători de la Rice University din Statele Unite arată că succesul în lupta cu kilogramele în plus nu garantează și acceptarea socială. Dimpotrivă, persoanele care folosesc astfel de medicamente pot fi judecate mai sever decât cei care aleg metodele tradiționale de slăbire sau chiar decât cei care nu reușesc să slăbească deloc.

Rezultatele cercetării au fost publicate în International Journal of Obesity și sugerează că stigmatizarea legată de greutate nu dispare odată cu pierderea kilogramelor, ci poate căpăta forme noi, anunță Science Daily.

Utilizatorii Ozempic și Wegovy, percepuți mai negativ decât cei care țin dietă

Studiul a fost coordonat de Erin Standen, profesor asistent de științe psihologice la Rice University, alături de Sean Phelan de la Mayo Clinic și Janet Tomiyama, profesor de psihologie la University of California, Los Angeles.

Cercetătorii au cerut participanților să evalueze o persoană fictivă pe baza istoricului său de greutate. În scenariile prezentate, persoana fie slăbise cu ajutorul unui medicament GLP-1, fie reușise să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, fie nu slăbise deloc.

Rezultatele au fost surprinzătoare. Participanții au avut o părere mai puțin favorabilă despre persoanele care au folosit medicamente pentru slăbit comparativ cu cele care au slăbit prin metode considerate tradiționale.

Mai mult decât atât, utilizatorii de GLP-1 au fost evaluați mai negativ chiar și decât persoanele care nu reușiseră să piardă în greutate.

Potrivit cercetătorilor, acest fenomen pare să fie alimentat de convingerea larg răspândită că medicamentele pentru slăbit reprezintă o „scurtătură” sau o „cale ușoară” către rezultatele dorite.

De ce sunt stigmatizate persoanele care folosesc medicamente pentru slăbit

Concluziile studiului evidențiază existența unei percepții culturale puternice potrivit căreia pierderea în greutate ar trebui să fie rezultatul exclusiv al disciplinei personale, al dietelor stricte și al exercițiilor fizice.

În acest context, persoanele care utilizează Ozempic, Wegovy sau alte tratamente similare pot fi considerate de unii oameni ca evitând efortul necesar pentru a slăbi.

Cercetătorii subliniază însă că această perspectivă ignoră complexitatea obezității, o afecțiune influențată de numeroși factori biologici, genetici, hormonali și psihologici.

„Există ideea că, dacă slăbești, vei scăpa automat de stigmatizare. Însă ceea ce observăm este că oamenii pot fi judecați în mai multe etape. Sunt judecați atât pentru greutatea lor, cât și pentru modul în care aleg să o gestioneze”, explică Erin Standen.

Recăpătarea kilogramelor aduce un nou val de critici

Cercetarea a analizat și un scenariu foarte frecvent în rândul utilizatorilor de medicamente GLP-1. Mulți pacienți întrerup tratamentul din cauza costurilor ridicate, a limitărilor impuse de asigurările medicale sau a efectelor secundare.

În astfel de situații, recăpătarea unei părți din greutatea pierdută este un fenomen des întâlnit.

Participanții la studiu au evaluat mai negativ persoanele care au luat din nou în greutate comparativ cu cele care au reușit să își mențină rezultatele. Acest lucru s-a întâmplat indiferent dacă slăbirea inițială fusese obținută prin medicamente sau prin schimbări ale stilului de viață.

Rezultatele sugerează că stigmatizarea legată de greutate rămâne puternică inclusiv atunci când oamenii se confruntă cu dificultăți reale în menținerea rezultatelor pe termen lung.

Impactul stigmatizării asupra sănătății

Specialiștii atrag atenția că efectele stigmatizării nu se limitează la comentarii neplăcute sau percepții sociale negative.

Numeroase cercetări anterioare au demonstrat că discriminarea și judecățile legate de greutate pot avea consecințe serioase asupra sănătății fizice și mintale. Persoanele care se simt stigmatizate sunt mai predispuse la stres cronic, anxietate și depresie și pot evita consultațiile medicale de teama criticilor.

În plus, sentimentul de rușine asociat greutății poate determina adoptarea unor comportamente nesănătoase și poate afecta relația pacientului cu medicii și cu sistemul de sănătate.

Potrivit lui Standen, oamenii care simt că sunt judecați pentru alegerile pe care le fac în privința sănătății lor pot deveni mai reticenți în a solicita ajutor medical sau în a discuta deschis despre problemele cu care se confruntă.