Asociaţia „Accept” condamnă o agresiune „brutală” asupra unei femei trans, într-o secţie de poliţie

"Asociaţia ACCEPT s-a adresat Parchetului Militar în cazul unei femei bătute cu brutalitate de forţele de ordine, chiar în Secţia de Poliţie nr. 27 din Bucureşti, la începutul lunii iunie. Victima, o femeie trans din Franţa - creatoare de conţinut, fusese reţinută în urma reacţiei de auto-apărare pe care a avut-o după ce s-a trezit în camera unui necunoscut, în centrul Bucureştiului. Cel mai probabil, femeia fusese agresată sexual, după ce i-au fost administrate substanţe ilegale în clubul în care se afla. Cazul atrage atenţia asupra abuzurilor instituţionale, dar şi asupra eşecului statului de a proteja victimele agresiunilor sexuale", afirmă, într-un comunicat de presă, reprezentanţii Asociaţiei "Accept".

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Aceştia arată că Bellehaze, o persoană trans, creatoare de conţinut, din Franţa, se afla la Bucureşti, la începutul lunii iunie, pentru a participa la un eveniment internaţional dedicat industriei web pentru adulţi.

"După conferinţă, femeia a ieşit în oraş, dar nu mai are multe amintiri din acea noapte. S-a trezit în camera unui necunoscut, care, cel mai probabil, o sedase şi o violase. Din cauza şocului, a avut o reacţie de auto-apărare în faţa agresorului, pentru care a fost apoi escortată la Secţia de Poliţie nr. 27. După ce a fost încătuşată de organele de ordine publică, victima a fost îmbrâncită în liftul secţiei de poliţie, acolo unde nu existau camere de supraveghere, de doi bărbaţi în uniformă. Bellehaze nu ştie dacă cei doi sunt angajaţi ai Poliţiei Române sau ai Jandarmeriei, aceştia neidentificându-se în prealabil", afirmă reprezentanţii asociaţiei.

Aceştia susţin că femeia a fost lovită în repetate rânduri şi "i s-a strigat de mai multe ori că se află în România, şi nu în Franţa".

"După bătaia din lift, alţi doi poliţişti au obligat-o să semneze diverse declaraţii. Victima a mers apoi direct la urgenţe, unde mărturiseşte că a fost tratată cu empatie atât de personalul spitalului care i-a acordat îngrijiri medicale, cât şi de ceilalţi pacienţi care i-au observat starea", precizează sursa citată.

Cazul a fost preluat de Asociaţia „Accept”, ai cărei reprezentanţi au însoţit-o în aceeaşi zi pe Bellehaze la secţia de poliţie.

"Organele de ordine i-au înregistrat doar plângerea pentru viol şi au refuzat să o înregistreze pe cea privind agresiunile săvârşite de oamenii legii. Ulterior, victima a fost examinată de INML, care a constatat agresiunea la care a fost supusă şi a înregistrat semnele bătăii la care a fost supusă", precizează sursa citată.

A doua zi, o avocată şi un consilier juridic din cadrul asociaţiei au însoţit-o pe femeie la Parchetul Militar, unde a depus o plângere şi a fost audiată.

"Violenţa forţelor de ordine îndreptată asupra unei femei trans, victimă a unui viol, reprezintă un abuz extrem de grav, care într-o ţară europeană trebuie să atragă sancţiuni reale. Asociaţia «Accept» va face toate demersurile necesare în acest sens. Facem apel la toate instituţiile competente să trateze cu maximă seriozitate acest caz şi să desfăşoare o anchetă promptă şi imparţială, în urma căreia toţi agresorii să fie traşi la răspundere", afirmă Daria Anoaica, consilier juridic „Accept”.