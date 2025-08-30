Descoperire uimitoare în medicină. Vaccinul împotriva varicelei ar putea reduce riscurile de apariție a bolilor cardiovasculare

Cercetătorii au analizat datele disponibile despre vaccinarea împotriva varicelei și au descoperit o reducere cu 18% a riscurilor de dezvoltare a bolilor cardiovasculare la adulții peste 18 ani. Pentru persoanele de peste 50 de ani, reducerea riscului a fost de 16%, scrie The Independent.

Studiul, condus de dr. Charles Williams de la GSK, va fi prezentat în acest weekend la reuniunea anuală a Societății Europene de Cardiologie din Madrid.

Cu toate acestea, cercetătorul avertizează că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma dacă această asociere se datorează într-adevăr efectului vaccinului.

Zona zoster este cauzată de o reactivare a virusului varicelei și provoacă erupții cutanate dureroase, putând duce la complicații grave, precum pierderea vederii sau probleme de auz.