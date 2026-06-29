Suplimentele alimentare - bune sau nebune?

Substanţele din suplimente pot fi nutrienţi pe care și alimentele le conţin, însă de care corpul are nevoie într-o cantitate mai mare decât cea pe care o poate lua din alimentaţie sau pot fi substanţe prezente în organism, dar care trebuie suplimentate. Dar să aprofundăm tema cu ajutorul Dr. David Della Morte Canosci, autorul volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025): „Suplimentele care constau în nutrienţi deja prezenţi în alimente şi studiul efectelor lor asupra sănătăţii țin de o categorie specifică a suplimentelor, numite «nutraceutice». De exemplu, calciul și magneziul fac parte din sfera produselor nutraceutice. Acum, există mai multe motive pentru care se poate opta pentru un supliment.”

Când și cine are nevoie de suplimente

Anume: „Pentru că alimentaţia este greșită, bogată în alimente foarte calorice, dar săracă nutritional; pentru că, la nivelul organismului, există un consum mai mare al anumitor nutrienţi în raport cu cantităţile ingerate, așa cum se întâmplă cu sportivii sau cu persoanele care au un metabolism accelerat; în cazul unor anumite boli, când se va stabili exact în ce cantitate un anumit supliment ar putea compensa dezechilibrul; pentru prevenţia bolilor. Pentru femeile care suferă de osteoporoză, de exemplu, sunt fundamentale suplimente precum vitamina D și calciul; pentru cine are patologii cardiovasculare, sunt indicaţi acizii grași omega 3 şi polifenolii; în caz de avitaminoză este nevoie de vitamina E; cine suferă de patologii dermatologice necesită vitamina A. De asemenea, mai sunt boli care provoacă malabsorbție, adică intestinul este incapabil să asimileze suficient unele substanțe nutritive și va fi necesar un aport din exterior. Este cazul alergiei la nichel, care indică o slabă absorbție a fierului. Cei care suferă de acest tip de alergie, indiferent cât de multe alimente bogate în fier ar mânca, vor avea întotdeauna carențe și vor necesita suplimente. În fine, mai sunt şi bolile gastrointestinale, precum colonul iritabil și diverticulita (inflamarea pereților colonului), care sunt tratate cu un conţinut ridicat de fibre.”

50 de tipuri de alimente pe săptămână

Suplimentele nu sunt recomandate doar celor care au anumite boli, nu? Din nou Dr. David Della Morte Canosci: „Cu toţii avem carenţe care trebuie compensate. Este de ajuns să ne gândim că, în medie, fiecare dintre noi mănâncă circa 50 de tipuri de alimente pe săptămână: e doar aparent un număr mare; de fapt, e foarte puţin, dacă ne gândim la varietatea colosală de alimente pe care le avem la dispoziţie. Acest lucru ne spune că probabil nu consumăm o varietate suficientă de nutrienţi. Există, aşadar, probleme legate de cantitatea şi de calitatea materiei prime. Pe scurt, se crede că în cazul unei persoane sănătoase, a consuma fructe și legume, într-o oarecare cantitate, este suficient pentru a asigura aportul necesar de vitamine și săruri minerale, dar nu este întotdeauna aşa. Fructele și legumele cultivate prin metodele unei agriculturi intensive pot avea un conținut redus de micronutrienți. Din acest motiv este de preferat să alegem produse care provin nu neapărat din agricultura organică, dar cel puțin din cea controlată. Deşi trebuie spus că niciun tip de agricultură nu ne protejează împotriva substanțelor dăunătoare: un câmp preia apă din straturile acvifere şi din ploaie, iar acestea pot fi contaminate.”

Preventiv

„În ceea ce privește derivatele de origine animală - a completat Dr. David Della Morte Canosci -, acestea pot conține urme de hormoni și antibiotice utilizate în procesul de creştere. Problema este mai spinoasă în cazul alimentelor produse total sau parțial în afara Uniunii Europene, pentru că nu mai putem fi siguri în legătură cu metodele care au fost folosite în cultivare și creştere, în timp ce produsele europene oferă garanții mai mari că au fost respectate reglementările Comunităţii Europene. În sfârșit, este necesară și prevenția: chiar dacă nu avem momentan carențe dovedite clinic, este întotdeauna bine să acordăm un ajutor organismului prin acele substanţe care-i pot îmbunătăți funcționarea și care pot preveni apariția bolilor. Nu întâmplător nutraceuticele sunt folosite în 80% dintre cazuri în scop preventiv. Pot reprezenta un supliment binevenit în cazul celor implicați într-o activitate sportivă intensă, mai ales la nivel profesionist, dar pot îndeplini şi un rol important de prevenţie în cazul celor care sunt predispuşi la unele patologii.”

Fructele și legumele cultivate prin metodele unei agriculturi intensive pot avea un conținut redus de micronutrienți. - Dr. David Della Morte Canosci

În medie, fiecare dintre noi mănâncă circa 50 de tipuri de alimente pe săptămână: e doar aparent un număr mare; de fapt, e foarte puţin. - Dr. David Della Morte Canosci

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