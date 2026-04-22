Tainele ADN-ului - ce ne face unici în lume

Explicațiile aprofundate ne vin dinspre dr. David Della Morte Canosci, autorul lucrării Lupta contra timpului. Algoritmul longevității - soluțiile științei actuale pentru o viață mai bună și mai lungă (Editura Trei, 2025): „Aceste informaţii sunt scrise în interiorul fiecărei celule din organismul nostru, în ADN, o structură cu dublă elice, asemănătoare unei scări în spirală. Fiecare elice e compusă dintr-o secvenţă de patru litere ce reprezintă patru baze azotate: adenina (A), citozina (C), guanina (G) şi timina (T). Secvenţa unei elice fuzionează cu secvenţa celeilalte elice, constituind, de fapt, un cod cifrat”. Complicat? Să simplificăm.

Ce este ARN-ul mesager

„Ceea ce îl face pe individ unic, cu bune și cu rele - a reluat dr. David Della Morte Canosci -, este faptul că bazele azotate alternează în ADN-ul nostru conform unei ordini stabilite de evoluţia speciilor şi de selecţia naturală. Fiecare dintre noi va avea deci un ADN diferit de toţi ceilalţi. Ca într-un cod Morse, secvența noastră specifică de baze azotate este transcrisă într-o altă structură, numită ARN mesager, care iese din nucleul celulei și transferă informațiile conținute în ADN (care rămâne în nucleu). ARN-ul mesager ia multe forme și îndeplinește diverse funcții, inclusiv pe aceea de a permite sinteza proteinelor din corpul nostru. ARN-ul este o moleculă «informațională» extraordinară, care transportă în celulă instrucțiunile conținute în ADN, cum ar fi cele referitoare la culoarea ochilor, înălțime, culoarea părului și a pielii. În plus, oferă instrucțiuni pentru a activa sau dezactiva genele, stabilind, aşadar, cât și cum vor funcționa în ţesuturi şi în organe”.

Cromozomi materni, cromozomi paterni

Mai mult: „ARN-ul ne oferă protecţie împotriva a numeroase patologii şi influenţează calitatea şi durata vieţii noastre. Pentru a conține toate aceste informații, ADN-ul este împachetat în nucleu, partea centrală şi cea mai protejată a celulelor, în structuri numite cromozomi. Noi, oamenii, avem 46 de cromozomi în fiecare celulă a corpului, 23 de origine maternă și 23 de origine paternă. Când ovulul matern și spermatozoizii paterni se întâlnesc, formează, de fapt, o nouă celulă căreia îi oferă câte 23 de cromozomi fiecare. Din acel moment, noua celulă va începe să se multiplice conform instrucțiunilor conținute în noii săi cromozomi, transmiţând, la rândul ei, aceste informații noilor celule, care vor continua să se înmulţească până când vor crea un copil capabil să înfrunte viața din afara uterului. Iar când acest copil devine un adult în măsură să procreeze la rândul său, va transmite jumătate din cromozomii lui propriului său copil. Astfel, într-un sistem biologic perfect, ADN-ul se transmite de la o generație la alta”.

Despre dr. David Della Morte Canosci

David Della Morte Canosci este profesor de neurologie la Școala de Medicină „Leonard M. Miller” din cadrul Universității din Miami și profesor universitar de nutriție umană și geriatrie la Universitatea Tor Vergata din Roma. În cadrul aceleiași universități, este director al Școlii pentru Studii Aprofundate în Știința Alimentației și coordonator al programului de masterat în Științele și Tehnicile Sportului. Conduce, de asemenea, unitatea operativă de Geriatrie a Policlinicii Tor Vergata. Considerat unul dintre cei mai buni experți în domeniul longevității și al prevenirii bolilor cronice, este consilier personal al ministrului Educației și Cercetării din Italia. În 2024 a fost inclus pe lista celor mai influenți oameni de știință din lume, evaluare publicată de Stanford University.

