Tatuajele pot afecta sistemul imunitar: Care sunt culorile cu cel mai mare grad de toxicitate

O echipă de cercetători elvețieni, sub îndrumarea profesorului Santiago F. González, a publicat în jurnalul PNAS o analiză a impactului pigmenților de tatuaj asupra sistemului imunitar. Descoperirea, prezentată în La Stampa, pune tatuajele într-o nouă lumină și este alarmantă. La scurt timp după injectare, cerneala traversează sistemul limfatic și se depune în concentrații ridicate în ganglionii limfatici, care sunt componente esențiale ale imunității.

În ganglioni, celulele imunitare numite macrofage încearcă să neutralizeze particulele de pigment, dar nu reușesc să le descompună. Acest eșec duce la o inflamație acută de circa două zile, care se transformă într-o inflamație cronică persistentă, ce poate dura ani de zile.

Studiul a arătat că anumiți pigmenți, în special roșu și negru, prezintă un grad mai mare de toxicitate. Celulele macrofage care intră în contact cu aceste culori au o rată de supraviețuire mai scăzută, iar pigmentul se acumulează constant în ganglioni, creând un cerc vicios.

Această stare inflamatorie persistentă poate slăbi treptat sistemul imunitar, ridicând riscul de a dezvolta infecții sau chiar tumori. Acest efect este mai pronunțat în cazul persoanelor cu tatuaje de mari dimensiuni.

Conform unui sondaj Dalia Research, Italia deține cel mai mare procent de persoane tatuate la nivel mondial, cu aproape jumătate din populație având cel puțin un tatuaj. În ciuda acestei popularități în creștere, efectele pe termen lung ale pigmenților asupra sănătății sunt încă insuficient înțelese.

Medicul dermatolog Norma Cameli avertizează că acumularea de pigment în ganglionii limfatici poate modifica răspunsul imun al organismului și, în anumite situații, ar putea crește riscul de limfoame. Aceasta subliniază că atât compoziția chimică a cernelii, cât și culoarea, sunt factori de o importanță majoră.

Pentru a spori siguranța, Uniunea Europeană a implementat în 2022 o nouă reglementare. Aceasta restricționează utilizarea substanțelor periculoase în cernelurile pentru tatuaje. Cu toate acestea, experții îndeamnă la precauție și recomandă clienților să ceară documente care să confirme compoziția cernelii. Mai ales că pigmenții achiziționați din surse online neverificate pot conține ingrediente toxice.

Este important de menționat că cercetarea elvețiană a fost efectuată pe șoareci, a căror piele are caracteristici diferite față de cea umană, fapt ce ar putea influența modul de absorbție a pigmenților. Chiar și așa, concluziile sunt considerate relevante și subliniază necesitatea unor studii aprofundate pe subiecți umani.

(sursa: Mediafax)