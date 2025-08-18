5 cele mai bune ceaiuri pentru scăderea tensiunii arteriale

Ceaiurile din plante au proprietăți benefice pentru sistemul cardiovascular, favorizează relaxarea și pot reduce valorile tensionale.

Iată 5 dintre cele mai eficiente ceaiuri pentru scăderea tensiunii:

1. Ceai de păducel

Păducelul este considerat „planta inimii”. Ajută la dilatarea vaselor de sânge, îmbunătățește circulația și reduce palpitațiile. Consumat regulat, ceaiul de păducel poate contribui la scăderea tensiunii și la menținerea sănătății cardiace.

2. Ceai de hibiscus

Hibiscusul are un efect vasodilatator și diuretic ușor, ajutând organismul să elimine excesul de lichide și să reducă presiunea arterială. Studiile arată că ceaiul de hibiscus este unul dintre cele mai recomandate pentru hipertensivi.

3. Ceai de tei

Pe lângă efectul calmant, teiul contribuie la relaxarea vaselor de sânge și la diminuarea stresului – unul dintre factorii principali care cresc tensiunea. Un ceai de tei băut seara poate ajuta la reglarea ritmului cardiac și la un somn mai liniștit.

4. Ceai de valeriană

Valeriana este cunoscută mai ales ca plantă pentru relaxare și combaterea insomniei, dar are și efecte benefice asupra tensiunii arteriale. Prin reducerea stresului și a anxietății, poate contribui la menținerea unei tensiuni echilibrate.

5. Ceai verde

Ceaiul verde, bogat în antioxidanți (catechine), are efecte benefice asupra circulației și elasticității vaselor de sânge. Consumat cu moderație, poate ajuta la reglarea tensiunii și la reducerea riscului de boli cardiovasculare.

Sfaturi utile